Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Ağzınızı şenlendirecek menü! İşte Ramazan 25. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü ekşili köfte çorbasıyla başlarken fırın güveç ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı pirinç pilav da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen sufle tatlısı ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 25. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 25. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

EKŞİLİ KÖFTE ÇORBASI

MALZEMELER;

2 adet orta boy patates

1 adet havuç

Maydanoz

Köftesi için;

300 gram kıyma

1 adet soğan

1 kahve fincanı bulgur

1 adet yumurta akı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Tuz

Terbiyesi için;

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

Tuz

NASIL YAPILIR?

Öncelikle köftemiz yoğrulur ve misket büyüklüğünde yuvarlanarak unlanır. Bir tencere içerisine sıvı yağ, havuç ve patates alınarak kavrulur. Ardından üzerine su eklenerek 10 dakika kaynamaya bırakılır. 10 dakika sonunda köftelerde eklenir ve 20 dakika kaynamaya bırakılır. Pişen çorba malzemelerimize terbiyesi eklenerek iyice karıştırılır. En son maydanoz ekleyerek servise hazır hale getirebiliriz.

FIRINDA GÜVEÇ

MALZEMELER;

1 kase kuş başı et yaklaşık 300 gram

3 adet orta boy patlıcan

4 adet küçük boy patates

1 büyük boy kuru soğan

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı pul biber

Göz kararı tuz

1 buçuk su bardağı sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Öncelikle patates ve patlıcanları soyup su ya bırakalım. Daha sonra etimizi bir tencereye su koyup ateşe bırakalım haşlansın. Daha sonra bir köşeye soğanımızı istediniz büyüklükte doğrayın ardından 1bas sarımsağı soyup üzerine ekleyin. Bir derin kaseye 1 yemek kaşığı salçayı ve tuz karabiber kimyon toz kırmızı biber pul biber ilave edip güzelce karıştırın ardından su ile açın.

Daha sonra haşlanmış etleri güvecin en altına koyun. Üzerine sıra ile önce patates sonra patlıcan soğan sarımsak ve 1 adet domates ekleyip hazırladığınız salçalı suyu ilave edin. Üzerine en son yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile kapatıp 90 dakika 300 derecede pişirin.

PİRİNÇ PİLAVI

MALZEMELER;

2 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pirinçleri ıslatmak için;

Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su

Tuz

NASIL YAPILIR?

Pirinci bol su ile yıkayın. Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra yıkayarak suyunu süzün. Nişastası gidene kadar yıkıyoruz. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor. Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun. Pirinçlerin yeteri kadar kavrulduğunu pirinler tane tane dökülmeye başladığında anlayabilirsiniz.

Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyelim. İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz. Tavuk suyunuz yağlı ise bu şekilde su ile karıştırmanızı tavsiye ederim ancak yağlı değilse tamamı tavuk suyu ile çok daha lezzetli olacaktır. Son olarak tuzu ekleyin.

Pilavımızı kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakalım. Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alalım. Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirelim. Pişen pilavımızı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatalım. Pilavı 10-15 dakika dinlendirelim. Daha sonra tahta kaşık ile karıştırarak servis yapabilirsiniz.

DONDURMALI SUFLE

MALZEMELER;

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1 çimdik tuz

80 gr bitter çikolata

50 gr tereyağı

Yarım su bardağı un

Sunum için;

Sade Dondurma

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavaya tereyağını alalım ve eritelim. Tereyağı eridikten sonra üzerine bitter çikolatayı ekleyelim ve kısık ateşte çikolatanın erimesi sağlayalım. Çikolata eridikten sonra çikolatalı sosumuzu bir kenara alalım. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak, şeker beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım.

Ardından tuz ilave ederek çırpmaya devam edelim. Hazırladığımız çikolata sosunu da ekleyelim ve çırpalım. Karışımımıza unu ekleyelim ve son kez çırpalım. Hazır olan hamurumuzu sufle kalıplarına eşit bir şekilde paylaştıralım. Ben bu ölçülerle 3 adet sufle elde ettim. Siz kendi kişi sayınıza göre ölçüleri arttırabilirsiniz.

Suflelerimizi önceden ısıtılmış 220 derece fırında, alt üst fansız ayarda 7 dakika pişmeye bırakalım. Pişme süresi ve derecesi fırından fırına değişiklik gösterebileceği için kendi fırınınıza göre ayarlamalısınız. Suflelerinizin üzeri kabuklanıp çatlamaya başladığında pişmiş demektir. Pişen suflelerimiz servise hazır. Dondurma eşliğinde servis edebilirsiniz.

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