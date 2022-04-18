Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü damak çatlatır! İşte Ramazan 17. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü nohutlu köfte çorbasıyla başlarken pazı sarma ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı hünkar beğendi de menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen dondurmalı irmik helvası ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 17. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 17. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

NOHUTLU KÖFTE ÇORBASI

MALZEMELER;

Köftesi için;

1 su bardağı irmik

1 su bardağı ince bulgur

2 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

Diğer malzemeler;

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 adet soğan

Domates konservesi veya 2 domates

4 su bardağı sıcak su

NASIL YAPILIR?

İrmik, un, ince, bulgur tuz ve salçayı 1 bardak sıcak su ile yoğuralım. Ardından 1 yumurta ve ılık su ile yoğrulmaya devam edelim. Ele yapışmayan kıvama geldikten sonra küçük köfteler yapalım köfteleri yaparken ele su alalım. Soğanları küp küp doğrayıp yağda kavuralım.

Salça ve domates konservesini ekleyip 4 bardak suyu ekleyelim. Nohudu mercimeği ve limonu ekleyip sonra köfteleri ekleyelim. Köfteleri ekleyip kaynayınca nane katalım ve servis edelim.

PAZI SARMA

MALZEMELER;

2 demet pazı

200 gram kıyma

2 adet soğan

1 su bardağı pilavlık bulgur

Yarım su bardağı pirinç

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Maydanoz

Karabiber

Pulbiber

Nane

Tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2-3 diş sarımsak

2 su bardağı sıcak su

Tuz

NASIL YAPILIR?

Pazıları tek tek güzelce yıkıyoruz. Pazıların saplarını kesip, bir kenara alıyoruz, atmıyoruz. Tencerede su kaynatıp ocağın altını kapatıyoruz. Pazıları 6-7 saniye kadar batırıp çıkarıp hemen soğuk su dolu kaba alıp şokluyoruz daha sonra süzülmesi için süzgece alıyoruz.

İç harcı için yıkanmış süzülmüş pirinç ve bulguru kaba alıyoruz. Üzerine kıyma, yemeklik doğradığımız soğanı, ince kıyılmış maydanoz, sıvı yağ, salça, tuz ve baharat ekleyip karıştırıyoruz. Yaprakların boyutuna göre istediğimiz gibi kesiyoruz. Büyük yaprak pazıdan 3 adet sarma çıkartılabiliyor. Ortadaki kalın damarlı yerlerini kesiyoruz. Sarmaları sarıyoruz.

Pişireceğimiz tencerenin tabanına 1 sıra olacak şekilde ayırdığımız saplardan diziyoruz. Üzerine sarmaları diziyoruz. Küçük bir tencerede sosu için sıvı yağ, salça, tuz ve rendelenmiş sarımsağı kavuruyoruz üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip 1-2 dakika kaynatıp sarmanın üzerine döküyoruz üzerine bir tabak koyup kapağını kapatıp kaynatıyoruz.

Kaynamaya başlayınca altını kısıp 20-25 pişiriyoruz. Daha sonra üzerindeki tabağı alıp 10-15 dakika daha pişiriyoruz. Ocaktan alıp 15 dakika dinlendirip ardından tabağa alıp sarımsaklı yoğurt ile servis ediyoruz.

ETLİ HÜNKAR BEĞENDİ

MALZEMELER;

Beğendi için

3 adet patlıcan

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi

Et sote için

250 gram dana eti

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

NASIL YAPILIR?

Patlıcanları közleyip soyalım, tencereye yağı alalım eriyince unu ekleyip kavuralım, sütü yavaş yavaş ekleyerek hızlıca karıştıralım. Patlıcan kaşar tuz ekleyip ocağı kapatalım. Düdüklü tencereyi ısıtalım kuşbaşı eti atalım her yeri mühürlenince üzerini geçecek kadar sıcak su koyup 20 dakika orta ateşte pişirelim. Düdüklüyü açalım suyunu tamamen çekmemişse suyunu alalım. Üzerine tereyağı ekleyelim. Soğanı katıp kavuralım baharatları salçayı ekleyelim hafif kavurup ocağı kapatalım. Servis tabağına beğendiyi üzerine et soteyi koyarak servis edelim.

DONDURMALI İRMİK HELVASI

MALZEMELER;

500 gram irmik

1 paket margarin veya tereyağı (250g)

Şerbeti için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 su bardağı

Üzeri için:

Fıstık

İçi için:

Sade dondurma

NASIL YAPILIR?

Süt, su ve şekeri küçük bir tencereye alın, şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Kaynamasına gerek yok şeker erise yeterli gelecektir. Sonra ocağı kapatarak irmiği kavurmaya başlayabilirsiniz.

İrmiği rahatça kavurabileceğiniz bir tencereye margarini alın ve eriyene kadar bekleyin. Margarin eridikten sonra irmiği ilave edin. Tahta bir kaşık ile irmiğin rengi koyulaşana kadar sürekli karıştırarak kavurun. İrmiğin rengi dönüp nefis kokularını saldığında isterseniz küçük bir kaba bir kaşık irmikten alarak üzerine bir kaşık şerbet döküp rengini kontrol edebilirsiniz.

Ben açık renk sevmediğimden iyice kavurdum sonra rengi yeterli geldiğinde ilk olarak elinize tencerenin kapağını alarak çok dikkatlice şerbeti dökün. Hemen tencerenin kapağını kapatın, şerbet sıçrayabilir. Daha sonra 6-7 dakika kadar karıştırarak koyulaşmasını bekleyin.

Ocağı kapatın ve tencerenin de kapağını kapatarak helvanın demlenmesini bekleyin. Helva soğuduktan sonra hatta ılıkken daha çok seviyorum. Karıştırıp küçük bir kaseye streç film sererek, tabanına ve kenarlarına helvadan döşeyin. Ortasına dondurma koyarak, ters çevirin. Üzerini fıstık ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

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