Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü kaynana çatlatır! İşte Ramazan 18. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü yüksük çorbasıyla başlarken kadınbudu köfte ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı patates oturtma da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen trileçe tatlısı ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 18. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 18. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

YÜKSÜK ÇORBASI

MALZEMELER;

2 yemek kaşığı tereyağ

Zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı pul biber

2 lt su

1 su bardağı pişmiş nohut

2 su bardağı hazır mantı

Tuz

NASIL YAPILIR?

Tencerede tereyağı eritip sıvı yağını koyduktan sonra 2 diş rendelenmiş sarımsak, kuru nane ve pul biberi 1-2 çevirdikten sonra salçasını koyup az daha kavurup üzerine 2 litre kadar soğuk su koyalım.

Su kaynayınca mantıları ve pişmiş nohutları ilave edelim. Tuz da ilave ettikten sonra kısık ateşte mantılar pişene kadar pişirelim.

KADINBUDU KÖFTE

MALZEMELER;

Köfte harcı için:

500 g yağsız dana kıyması

1 çay bardağı (50 g) pirinç

1 adet yumurta

1 adet soğan

Tuz

Karabiber

Kızartmak için;

Galeta unu

3 adet yumurta

Sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Pirinç haşlanır ve süzülür. Soğan yemeklik olarak doğranır ve tavaya çok az miktarda sıvı yağ konarak öldürülür. Üzerine kıymanın yarısı ilave edilerek orta derecede kavrulur. Yağı tamamen süzülerek bir yayvan kaba aktarılır.

İçine yumurta, pirinç, tuz, biberi ayarlanıp çiğ olarak kalan 250 g kıyma da konulduktan sonra yoğrulur. Önemli olan malzemenin birbiriyle iyice özleşmesidir. Köfte harcını en az yarım saat kadar dinlendirdikten sonra hazırlanan harçtan irice ve yassı oval şekilli hazırlanan köfteler önce una bulanır.

Daha sonra köfteler önce galeta ununa daha sonra bir kase içerisine kırıp çırptığınız yumurtaya batırılır. Tavada iyice kızdırılan sıvı yağda köftelerin her iki yönü kızartılır. Kızaran köfteleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağı alın.

PATATES OTURTMA

MALZEMELER;

6-7 adet orta boy patates

400 gram kıyma

3 adet iri kuru soğan

400 gram mantar

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Yarım demet maydanoz

Beşamel sos içi;

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

Karabiber

Tuz

Üzeri için;

Kaşar peyniri

NASIL YAPILIR?

Soğanları yemeklik şekilde doğrayarak sıvı yağda pembeleşene kadar pişirin. Ardından kıymayı ekleyerek onun da rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Salçasını ilave edin. Mantarları temizleyerek iri iri doğrayın ve kıymaya ilave edin. Mantarlar suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirmeye devam edin.

Son olarak maydanozu, tuzu ve karabiberini ilave edip bir iki çevirdikten sonra ocaktan alın. Patatesleri soyarak fazla kalın olmayacak biçimde dilimleyin. Fırın tepsisini yağlayarak tabanına bir sıra patates dizin. Üzerine kıymalı mantarlı harçtan serin ve 1 çay bardağı kadar sıcak su ilave edin. Tepsinin üzerini folyo ile kapatın. 200 derece fırında yarım saat pişirin.

BEŞAMEL SOS NASIL YAPILIR?

Bunun için tereyağını eritin ve içine unu ekleyip hafif kavurun. Daha sonra süt ve tuzu ilave edip hızlıca karıştırın, 2 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın. Hazırladığınız beşamel sosu pişen yemeğin üzerini kapatacak şekilde sürüp 15 dakika kadar tekrar fırına sürün. Son olarak kaşar peyniri rendesini serperek peynirler eriyip hafif kızarıncaya kadar tekrar fırına verin.

TRİLEÇE

MALZEMELER;

5 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sütlü sosu için;

3,5 su bardağı süt (700 ml)

3 yemek kaşığı toz şeker

200 ml sıvı krema

Karamel sosu için;

1 çay bardağı şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

200 ml sıvı krema

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

NASIL YAPILIR?

Trileçe tatlısı için öncelikle kekimizi hazırlayalım. Bunun için karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alarak köpük köpük oluncaya kadar yaklaşık 5 dakika kadar çırpalım. Ardından un, kabartma tozu ve vanilya ekleyerek malzemeleri spatulayla güzelce karıştıralım.

Kek hamurumuz hazır. Şimdi keki pişireceğimiz borcamın boyutuna göre pişirme kağıdının kenarlarından keselim ve içerisine yerleştirelim. Benim kullandığım borcam 28/28 santimetre boyutlarında. Kek hamurunu fırın kabına boşaltalım ve hamurun her yere eşit şekilde dağılması için kabı sallayarak güzelce yayalım.

Ardından 170 derece ısıttığımız fırında önce 10 dakika, daha sonra fırının sıcaklığını 150 dereceye düşürerek 30 dakika daha pişirelim. Karamel sosu için toz şekeri küçük bir tencereye veya sos tavasına alalım, ara ara sallayarak şeker iyice eriyip karamel rengini alıncaya kadar bekleyelim.

Şeker tamamen eridikten sonra ocağın altını kısalım ve tereyağını ilave edip karıştıralım. Tereyağı eridikten sonra sıvı kremayı ekleyerek sosumuz kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Sosumuzu hızlıca soğuması için ısıya dayanıklı bir kabın içerisine alarak bir kenarda beklemeye bırakalım.

Keki ıslatacağımız sos için süt, toz şeker ve sıvı kremayı bir kabın içerisine alarak şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Fırından aldığımız kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ters çevirerek üzerinden pişirme kağıdını çıkartalım. Şerbetini daha iyi çekmesi için üzerine kürdanla delikler açalım.

Sütün tamamını kekin üzerine gezdirerek dökelim ve sütü iyice çekmesi için dinlenmeye bırakalım. Krem şantisi için uygun bir kapta soğuk süt ve krem şantiyi mikser yardımıyla iyice çırpalım. Bu aşamada sütün soğuk olması krem şantinizin daha kıvamlı olmasını sağlayacaktır.

Ardından 1-2 yemek kaşığı kadar krem şantiyi ayrı bir kaseye ayıralım ve buzdolabına kaldırarak kalanını kekin üzerine dökelim. Her yerine eşit bir şekilde yayalım.

Krem şantiyi eşit bir şekilde yaydıktan sonra tamamen soğuyan karamel sosunu da tatlının üzerine gezdirerek dökelim. Yine aynı şekilde pasta sıvama aparatı veya spatula ile üzerini düzeltelim. Karamel sosu dökmeden önce mutlaka soğuduğundan emin olmalısınız.

Ayırdığımız krem şantiyle tatlının üzerine ince ince çizgiler çekelim. Son olarak bir kürdan yardımıyla çizdiğimiz çizgilere dik olacak şekilde çizikler atalım. Tatlımızı güzelce dinlenmesi için birkaç saat buzdolabına kaldıralım. Güzelce dinlendirdiğimiz karamelli trileçemiz servise hazır.

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