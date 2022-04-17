Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü misafirlerinizi kıskandıracak! İşte Ramazan 16. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü sebzeli mercimek çorbasıyla başlarken belen tava ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı mantarlı pilav da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen istiridye tatlısı ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 16. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 16. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

SEBZELİ MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER;

2 su bardağı mercimek

1 adet soğan

1 adet patates

2 adet havuç

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı

2.5 litre su

Tuz

Kuru nane

Pul biber

Kimyon

Karabiber

NASIL YAPILIR?

İlk olarak mercimeği yıkıyoruz, daha sonra tencereye koyuyoruz. Sonra sebzelerimizi doğrayıp, ekliyoruz. Tencereyi ocağa alıp üzerine yağı ve salçayı ekliyoruz ve salça eriyene kadar karıştırıyoruz. Salça eriyince baharatları ekleyip, tekrar karıştırıyoruz.

Daha sonra suyunda ekleyip kaynamaya bırakıyoruz, kaynayınca altını kısıyoruz. Yaklaşık elli dakika pişiriyoruz. Piştikten sonra blenderdan geçiriyoruz ve çorbamız servise hazır.

BELEN TAVA

MALZEMELER;

500 gr kuşbaşı et

2 adet soğan

4 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

4 adet domates

4 diş sarımsak

Tereyağı

Sosu için

Yarım yemek kaşığı biber ve domates salçası

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

NASIL YAPILIR?

Bütün malzemeleri küçük küçük doğrayın. Bir tepsiye alın. Sosunu atın ve güzelce karıştırın. Üzerine tereyağını küçük parçalar halinde her yerine koyun. Üzerine yağlı fırın kağıdı kapatıp 200 derece fırında 1 saat pişirin. Piştikten sonra kağıdı çıkarın 5 dakika da o şekil pişirin.

MANTARLI PİLAV

MALZEMELER;

200 gr mantar

1 su bardağı pirinç

1.5 su bardağı su

Yarım çay bardağı arpa şehriye

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

NASIL YAPILIR?

Mantarlar ince ince kıyılır. Tavaya yağla birlikte alınır ve hafif suyunu salana kadar kavrulur. Arpa şehriye eklenir ve şehriyelerin rengi dönene kadar biraz daha kavrulur. Yıkanan pirinç eklenir ve pirincin rengi şeffaflaşana kadar kavrulur. Suyu ve tuzu eklenip tencerenin ağzı kapatılır. Pilav suyunu çekince ocağın altı kapatılır. 15 dakika dinlendikten sonra servise hazırdır.

İSTİRİDYE TATLISI

MALZEMELER;

125 gram oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı

1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz

1 tane yumurta

1 çay bardağı irmik

1, 5 su bardağı un(kontrollü)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için;

2, 5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Çeyrek limon

NASIL YAPILIR?

Tatlımız için öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için malzemeleri tencereye alıp karıştıralım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 5 dakika kadar kaynatıp ocaktan alalım. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde dökeceğiz. Hamuru için malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştıralım.

Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp bıçakla istiridye deseni verelim. Bütün hamuru bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst kızarana kadar pişirelim. Pişen tatlımızın ilk sıcağı çıkınca şerbetiyle buluşturalım. Şerbetini çektikten sonra fıstık serpip servis edelim.

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