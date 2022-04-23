Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü parmaklarınızı yedirtecek! İşte Ramazan 22. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü mercimek çorbasıyla başlarken ev mantısı ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı yaprak sarma da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen hira tatlısı ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 22. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 22. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER;

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

1 adet havuç

Yarım yemek kaşığı biber ya da domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

2 litre sıcak su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

NASIL YAPILIR?

Kırmızı mercimek çorbası için sıvı yağı tencereye alınarak yemeklik doğranan soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavrulur. Daha sonra un ilave edilerek kısık ateşte kavurmaya devam edilir. Salça kullanılacak ise salça ilave edilir, kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekler ilave edilir. Üzerine su eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Çorbamız kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırılarak kısık ateşte pişirilir. Çorba piştikten sonra el blenderı ile güzelce ezilir. Eğer blenderiniz yoksa süzgeçten de geçirebilirsiniz. Karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenir ve karıştırılır. 5 dakika daha pişirilerek ocaktan alınır.

Kıvamı koyu gelirse size, bir miktar su ilave edilerek bir taşım kaynatılır. Bu arada küçük bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı alınır, kızdırılır ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber eklenerek ocaktan alınır. Mercimek çorbası servis kasesine alındıktan sonra üzerine kırmızı biberli sos gezdirilir ve bir dilim limon ile servis edilir.

EV MANTISI

MALZEMELER;

Hamuru için;

2,5 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

İçi için;

185 gr kıyma

1 soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sosu için;

2 bardak çırpılmış yoğurt

1 diş sarımsak ezilmiş veya rendelenmiş

2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

NASIL YAPILIR?

İlk önce unu, yumurtayı, tuzu bir kaba alıp yavaş su ilavesiyle hamurumuzu kulak memesinden biraz sert olacak şekilde, çok iyi yoğuruyoruz. Hamurun üstünü kapatıp 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Bu arada kıyma, ince doğranmış soğan, karabiber ve tuzu ayrı bir kaba alıp yoğuruyoruz. Dinlenen hamuru iki bezeye bölüp yuvarlıyoruz. Birinci bezeyi alıp açabildiğimiz kadar açıyoruz. Hamurumuzu önce yukarıdan aşağıya, sonrada enine kesip istenilen büyüklükte kareler çıkarıyoruz.

Kıymamızı da her bir kareye koyup çok seri bir şekilde sıkmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2 litre suya tuzumuzu atıp kaynatıyoruz, kaynayan suya mantıları ilave edip yaklaşık 10-12 dakika, yumuşayana kadar pişiriyoruz. Pişen mantıları süzüyoruz ve servis tabağına alıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu ve kızdırdığımız tereyağında kavurduğumuz salçayı ilave ediyoruz. Üzerine dilenirse nane serpilebilir.

YAPRAK SARMA

MALZEMELER;

2 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Yarım demet maydanoz

Bir kaç dal taze nane

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

Yarım kahve fincanı kadar dolmalık fıstık

1 büyük domates

1 çay bardağı zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

Zeytinyağlı biber dolmasında kullandığım iç harcının aynını kullandım. Bunun için kuru soğanlar ince yemeklik doğranır ve yarım çay bardağı zeytinyağında kavrulur. Soğanlar kavrulunca rendelenmiş veya robottan geçirilmiş 1 adet domates eklenir ve karıştırılır. Yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçler ilave edilerek hafifçe kavrulur.

Dolmalık fıstıklar, kuş üzümü, tarçın, kuru nane, karabiber, toz şeker, tuz (yaprağınızın tuzuna göre ayarlayın, çok tuzlu ise hiç kullanmayın) ilave edilir. Karıştırılarak ocaktan alınır. Son olarak İnce doğranmış maydanoz ve taze naneler eklenir ve güzelce karıştırılır. Salamura yapraklar yıkanarak varsa fazla tuzu gitmesi için suda bekletilir.

Daha sonra hazırlanan iç harcından her yaprağın üzerine bir tatlı kaşığı kadar bırakılarak yapraklar sarılır. Tencerenin tabanı kullanmayacağınız yırtık ya da damarlı yapraklarla örtülür. Sarılan yapraklar tencereye yerleştirilir. Tüm yapraklar yerleştirildikten sonra üzerine yine yaprak kapatılır. Böylelikle buharı içeride kalacağı için hem daha kolay pişecektir. Hem de en üstteki yaprakların rengi daha yeşil kalacaktır. Son olarak yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gezdirilir. Yaprakların üzerine gelecek kadar su ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır ve kısık ateşte pişmeye bırakılır. Pişerken suyunu kontrol ederek susuz kalırsa su ilave etmenizi öneririm. Soğuduktan sonra servis edilir, afiyet olsun.

HİRA TATLISI

MALZEMELER;

Hamuru için;

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 adet portakal kabuğu rendesi

Dışını bulamak için;

İrmik

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

NASIL YAPILIR?

Şerbeti için uygun bir tencereye şeker ve suyu alalım. Kaşıkla şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Ben bu tatlıda şerbeti kaynatmadan hazırlıyorum. Hamuru için yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı alarak çırpalım. Arından portakal kabuğu rendesi, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu da yoğurma kabına alarak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hafif ele yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor.

Kıvam alan hamurumuzdan küçük parçalar alalım ve elimizle yuvarlayalım. Şekillendirdiğimiz parçaları irmiğe bulayalım ve fırın tepsisine alalım. Tüm hamurumuz bitene kadar bu işleme devam edelim. Tatlılarımızı önceden ısıttığımız 170°C fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakalım. Pişen tatlılarımızı derin bir kap içerisine yerleştirelim. Sıcak tatlıların üzerine soğuk şerbetimizi gezdirelim ve şerbeti çekinceye kadar dinlenmeye bırakalım. Şerbetini çeken yapımı oldukça kolay portakallı hira tatlımız servise hazır.

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