Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menüyle mideleriniz bayram edecek! İşte Ramazan 12. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü düğün çorbasıyla başlarken İnegöl köfte ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı bahar pilavı menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen kaymaklı kemalpaşa ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 12. günü iftar menüsü...

RAMAZAN AYI 12. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

DÜĞÜN ÇORBASI

MALZEMELER;

500 g kuzu gerdan eti

1,5 litre su

Terbiyesi İçin;

5 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu

1 su bardağı su

Üzeri için;

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

NASIL YAPILIR?

Etleri düdüklü tencereye alalım, üzerine suyu ilave ederek kapağını kapatalım ve 30-35 dakika pişmeye bırakalım. Etler piştikten sonra hızlı bir şekilde soğuması için ayrı bir tabağa alalım. Etler soğuduktan sonra didikleyelim.

Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlayalım. Bunun için bir kaba yoğurt, unu, yumurta sarısını, limon suyu ve içme suyunu ilave ederek güzelce çırpalım. Haşladığımız etin suyunu süzelim, çorba yapacağımız tencereye alalım. Yaklaşık 4 su bardağı et suyu çıkacaktır.

Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyumuzun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edelim. Kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbamızı kaynatalım. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave edelim, 5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatalım.

Üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis yapalım. Dilerseniz çorbayı içerken sirke de ilave edebilirsiniz.

İNEGÖL KÖFTE

MALZEMELER;

600 gr kıyma

Yarım çay bardağı galeta unu

1 adet rendelenerek suyu sıkılmış soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 küçük çay bardağı su

Kızartmak için 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

İnegöl köftenin harcı için, karıştırma kabımıza kıymayı alıyoruz. Üzerine galeta unu, rendeleyip suyunun sıktığımız soğanı, sıvı yağı, tuz, karbonat ve limon suyunu da ekleyerek yoğuruyoruz. Üzerine suyumuzdan azar azar ekleyerek 5 dakika kadar yoğurmaya devam ediyoruz.

Köfte harcımızın üzerini streç film ile kapatarak İnegöl köfteleri buzdolabında bir gece dinlendiriyoruz. Bir gece beklemiş olan İnegöl köftesi harcımızı yağlı kağıt arasına alarak merdane yardımı ile çok ince olmayacak şekilde açıyoruz.

Bıçak yardımı ile uzun dikdörtgen şeklinde kesiyoruz. Kızartma tavamıza 4-5 yemek kaşığı sıvı yağı alıp, ısıtıyoruz. Üzerine İnegöl köfteleri bırakarak çevire çeviri her iki tarafını da pişiriyoruz. Afiyet olsun. Uzun uzun parmak gibi hazırlanan İnegöl köfte tarifimiz servise hazır.

İnegöl ilçesinin yöresine ait yıllardır adıyla dillere destan olan inegöl köfte tarifi sizler için tarifini paylaşıyorum. Dana eti veya kuzu eti ile hazırlanan köfte tarifini, eğer imkanlarınız varsa ikisi ile de hazırlamanızı tavsiye ederim. Yanına hazırladığınız pirinç pilavı ve ayranla lezzetli ve oldukça şık bir şekilde sofralarınızda servis yapabilirsiniz.

SEBZELİ BAHAR PİLAVI

MALZEMELER;

1 su bardağı baldo pirinç

1,5 su bardağı taze bezelye

2/3 su bardağı havuç

1/3 su bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

1 adet orta boy kuru soğan

8-12 dal dereotu

NASIL YAPILIR?

Bezelyeleri 3 bardak su ile 8-10 dakika yumuşayana kadar haşlayın. Süre, bezelyenizin cinsine göre değişebilir. Zeytinyağınızı pilav tencerenize alarak, yemeklik küçük doğranmış soğanı ekleyin ve 1-2 dakika kavurun. Ardından küçük küp doğranmış havucu ekleyin. 1-2 dakika daha kavurun, pirinci ekleyin.

Pirinci 3-4 dakika kavurduktan sonra, yıkanmış ve suyu süzülmüş bezelyeyi ekleyin. 1-2 dakika kavurun ve tuzu ekleyin. Ardından sıcak suyu ekleyerek, pilavı pişirin. Sofra bezine bohçalayarak, 15 dakika kadar dinlendirin. Ilınan pilavınıza, arzuya göre ince kıyılmış dereotunu ekleyin. Pilavınızı harmanlayın. Ilık veya soğuk tüketin.

KAYMAKLI KEMALPAŞA

MALZEMELER;

1 paket Kemalpaşa Tatlısı

Şerbeti için;

5 su bardağı su

4 su bardağı şeker

Arası için;

250g Kaymak

NASIL YAPILIR?

Şerbeti için ocağa aldığımız tenceremizin içerisine su ve şekeri alalım. Kaşık ile çok az karıştırarak kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladığında Kemalpaşa tatlılarımızı içerisine ekleyelim, ara ara yaklaşık 10 dakika da bir karıştırarak pişirelim.

Tatlılarınız iyice büyüyüp yumuşadığında tenceremizi ocaktan alalım ve oda sıcaklığına gelmesi için Kemalpaşalarımızı uygun bir tabağa alalım. Ardından tatlılarımızdan bir tanesini alarak dikkatli bir şekilde ortadan ikiye keselim.

Kaymağımızı bir sıkma torbası içerisine doldurarak tatlımızın üzerine güzelce sıkalım. Daha sonra Kemalpaşa tatlımızın diğer parçasını da üzerine kapatalım. İsteğe bağlı üzerine de kaymak sıkalım. Tüm tatlılarımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Kaymakla süslediğimiz ve servis tabağına aldığımız tatlılarımızın üzerine antep fıstığı serperek servis edelim. Afiyet olsun.

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