Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak çatlatan yemek tarifleri! İşte Ramazan 20. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü ezogelin çorbasıyla başlarken İzmir köfte ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı perde pilavı da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen kolay baklava ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 20. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 20. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

EZOGELİN ÇORBASI

MALZEMELER;

Yarım büyük çay bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

3 su bardağı su

Tuz

Salçalı sosu

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı tavuk veya et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

NASIL YAPILIR?

Mercimek, pirinç ve bulguru güzelce yıkayın. Soğan ve sarımsağı doğrayıp, tereyağı ve zeytinyağı ile birlikte kavuralım. Üzerine bakliyatları ekleyip kavurmaya devam edelim. Üzerine suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Tüm malzemeler piştikten sonra arzuya göre blenderdan geçirin. Bir tavanın içerisine tereyağı ve salçayı kavurun. Naneyi de ekleyip kavurmaya devam edin. 1 bardak su ekleyip karıştırın. Sos karışımını çorbaya ilave edin. Üzerine baharatları ekleyip kaynamaya bırakın.

İZMİR KÖFTE

MALZEMELER;

Kıyma harcı için:

750 gram kıyma

1 adet soğan rendesi

1 dis sarımsak rendesi veya 1 çay kaşığı sarımsak tozu

2-3 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı karabiber

1-2 tatlı kaşığı kimyon

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pulbiber

6-7 adet orta boy patates

1 tatlı kaşığı kajun baharatı

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

3-4 adet sivri biber

3-4 adet domates

Sosu için:

2 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

Su

NASIL YAPILIR?

Köfte harcımız için bütün malzemeleri bir kabın içerisine alalım yoğuralım. Elimizle serçe parmak boyutunda olacak şekilde şekil verelim. Patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayalım baharatlarla harmanlayalım. Sırasıyla tepsimize dizelim. Vaktiniz yok ise sosunu çırpıp ekleyip pişirebilirsiniz. Sosu için bir kaseye salça su ve tuz ekleyip karıştırıp tepsimize dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü pişirelim.

PERDE PİLAVI

MALZEMELER;

2,5 su bardağı pirinç

2 adet kalçalı tavuk but veya tavuğun herhangi bir parçası

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı badem

3 yemek kaşığı kuş üzümü

Tuz

Karabiber

Tarçın

Yenibahar

3 su bardağı tavuk suyu

Hamuru için;

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

2,5 su bardağı un

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavukları haşlayıp, didikleyin. Badem ve kuş üzümlerini ayrı ayrı sıcak suda bekletin ve sonrasında bademlerin kabuklarını soyun. Pirincin üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyip, sıcak suda yarım saat bekletin. Hamuru için; bütün malzemeleri karıştırın yoğurun üzerini örtüp, bir kenara alın. Kek kalıbını tereyağı ile iyice yağlayın, bademleri yerleştirip bademlerin iyice yapışması için dolaba kaldırın.

Tencereye zeytinyağını ekleyip bademleri 2 tur çevirin, ardından kuş üzümlerini ekleyip karıştırın, pirincin suyunu süzüp, ekleyin ve 3 su bardağı tavuk suyunu ilave edin. Tuz, karabiber ve yenibaharı da ekleyip pişmeye bırakın pişince 10 dakika dinlendirip didiklenmiş tavukları ve tarçını ekleyip karıştırın. Hamuru ince bir şekilde merdane ile açın, hamurun ortasını delip kek kalıbına hamur yanlardan sarkacak şekilde yerleştirin. Pilavı doldurup yanlardan sarkan hamurları üzerine kapatın. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis edin.

KOLAY BAKLAVA

MALZEMELER;

16 yaprak baklavalık yufka

2 su bardağı çekilmiş ceviz daha az veya fazla isteğinize bağlı

150 gr tereyağ gurme dileyen tereyağı da kullanılabilir

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2-3 damla limon

NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlayıp kenara koyalım. Daha sonra yağımızı eritelim. Erittikten sonra bir yaprak yufkaya fırçayla sürüp diğerini üstüne koyalım. Yağ sürüp ceviziniz koyalım. Daha sonra ya bir kalın şiş ya ince oklavaya sarıp aşağıdaki görsel gibi büzüp borcama dizelim. En son kalan yağı baklavanın üstüne dökelim. 180 c ısıttığımız fırına koyup güzel kızarana kadar pişirelim.

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