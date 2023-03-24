Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 2. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü sebzeli çorba ile başlarken biberli et tava ile devam ediyor. Sofralarınıza yeni lezzet katacak beğendili fellak köftesi menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde muhallebili kemalpaşa ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 2. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 2. GÜNÜ İFTAR

SEBZELİ ÇORBA

MALZEMELER;

2 adet kabak

3 adet havuç

3 adet patates

2-3 adet defne yaprağı

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2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

2,5 litre sıcak su

1 avuç dereotu (isteğe göre)

NASIL YAPILIR?

Yıkayıp kabuklarını soyduğumuz kabak, havuç ve patatesleri küp küp doğrayalım ve defne yapraklarıyla beraber tencereye alalım.Sebzelerin üzerine sıcak su ilave edelim ve yumuşayıncaya kadar pişirelim. Ayrı bir tavada un ekleyerek birkaç dakika kavuralım. Karabiber ve kırımızı toz biberi ekleyelim.Tencereden defne yapraklarını alalım ve yumuşayan sebzeleri blenderdan geçirelim.Un ve baharatla kavurduğumuz yağı tencereye ekleyelim. Bu şekilde bir taşım kaynatalım. Son aşamada çorbaya süt ilavesini yapalım ve bir kaç dakika daha pişirdikten sonra tuzunu ekleyip, karıştıralım ve servise hazır hale gelen çorbamıza isteğe göre ince kıyılmış dereotu ilave edebilirsiniz.

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BİBERLİ ET TAVA

MALZEMELER;

2 adet soğan

1 adet kapya biber

6-7 adet yeşil sivri biber

200 gram dana kuşbaşı eti ( doğranmış)

2 orta boy domates yada 12-13 adet cerry domates

2 diş sarımsak

1 çay karşığı karabiber

1 çay karşığı kimyon

2-03 yemek kaşığı zeytin yağı

1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Soğanları biberleri ince uzun doğrayın cery domatesleri ikiye bölün sarmısağı doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını alın, sonra kuşbaşı etleri ilave ederek kavurmaya başlayın. Etlerin rengi hafif dönmeye başlayınca tüm doğradığınız soğanı biberleri domatesi sarmısağı ve baharatları ekleyin, ardından 1/2 su bardağı da su ilave edip tavanızın kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye bırakın. Ara ara karıştırın suyunu kontrol edin. Et hafif suyunu çekip, yumuşacık olunca ocaktan alın.

BEĞENDİLİ FELLAK KÖFTE

MALZEMELER;

Köftesi için gerekli malzemeler:

1 su bardığı köftelik bulgur

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı irmik

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı toz biber

1 adet haşlanmış patates

1 çay bardağına yakın zeytinyağ

Beğendi için gerekli malzemeler:

500 gr konserve köz patlıcan

1,5 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı süt

1 tatlı kaşığı kara biber

1 yemek kaşığı tereyağ

NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içinde bulguru yaklaşık 1,5 su bardağı kaynar su ile yumuşatılıyor 5 dakika bekletiyoruz daha sonra üzerine un irmik patates yumurta salça tuz ve baharatlarla karıştırıyoruz. İyice yoğurup biraz un serpilmiş tepsimize küçük küçük yuvarlıyoruz bir tabanın içine önce yağ salça bir tık kavuruyoruz salça kokusu çıkana kadar üzerine bir çay bardağı su ilave ediyoruz daha sonra çok yavaş bir şekilde karıştırıyoruz. Beğendi için bir tavaya tereyağ koyuyoruz üzerine unu ilavae ediyoruz biraz kavuruyoruz sütünü ilave ediyoruz üzerine patlıcanımızı tuz ve karabiberini ekleyip karıştırıyoruz. Servis tabağına önce beğendiyi daha sonra köfteleri koyup servis yapıyoruz.

MUHALLEBİLİ KEMALPAŞA TATLISI

MALZEMELER;

Muhallebisi için:

1 litre yağlı süt

3/4 su bardağı şeker

yarım su bardağı un

yarım su bardağı nişasta

Kemalpaşa için:

1 paket hazır kemalpaşa

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

NASIL YAPILIR?

Bir geniş tencerenin içine 2,5 su bardağı suyu ve 2 su bardağı şekeri ilave edip kaynamaya bırakın. 1 paket kemalpaşayı kaynayan şerbete dökerek kısık ateşte pişirin.Pişen kemalpaşaları tek tek yuvarlak ortaboy borcama alın ve soğumaya bırakın. Muhallebisi için bir tencereye sütü, şekeri ve unu yarım su bardağı nişastayı ekleyerek kaynayıncaya kadar karıştırın. Pişen muhallebiyi borcama dizdiğiniz kemalpaşanın üzerine dökün soğuması için buzdolabına koyun. Çıkardığınızda soğumuş servise hazır hale gelmiş tatlımızı başka bir geniş tabağa ters çevirerek kalıp halinde servis yapınız.