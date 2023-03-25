Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 3. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü ezogelin çorba ile başlarken zeytinyağlı taze fasülye ile devam ediyor. Sofralarınıza yeni lezzet katacak patatesli hingel menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde yeni bir tarif peynirli irmik helvası ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 3. günü iftar menüsü....

RAMAZAN 3. GÜNÜ İFTAR

EZOGELİN ÇORBA

MALZEMELER;

1/2 çay bardağı kırmızı mercimek

1/2 çay bardağı pirinç

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1/2 çaybardığı pilavlık bulgur

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı toz biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

6-7 su bardağı su

1 tatlı kaşığı un

Tuz, nane, kekik.

NASIL YAPILIR?

Tereyağ ve sıvı yağı tencereye alıp kızdırın, küçük küçük doğradığınız soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Toz biber ve unu ekleyip birkaç dakika kavurduktan sonra suyunu ekleyip karıştırın. Kaynayınca mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip kapağı kapalı şekilde kısık ateşte hepsi yumuşayana kadar pişirin. Kıvamını kaynar su ile ayarlayıp tekrar kaynatıp, tuz, nane ve kekik ekleyip karıştırın ateşten alın.

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ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE

MALZEMELER;

600 gram taze fasulye

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

3 adet orta boy domates

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Kuru soğanları küçük küçük küpler halinde kesin.Sarımsakları ince ince dilimleyin.Domatesleri rendeleyin.Fasulyeleri de ayıklayarak bir köşeye alın.5 yemek kaşığı zeytinyağını bir tencerede kızdırın.Doğradığınız 1 adet büyük boy kuru sağan ve 2 diş doğranmış sarımsakları hafif bir renk alana kadar kavurun.600 gram doğranmış taze fasulyeyi de ekleyerek kavurma işlemini sürdürün.2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 3 adet rendelenmiş domates ve 1 su bardağı sıcak suyu da ekledikten sonra güzelce karıştırın.Kapağını kapatıp fasulyeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye bırakın.

PATATESLİ HİNGEL

MALZEMELER;

4 orta boy patates

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber

Hamuru için:

4 su bardığı un

1 adet yumurta

su, tuz.

Üzeri için;

Sıvı yağ,

Bir yemek kaşığı tereyağ

Toz biber

NASIL YAPILIR?

Öncelikle iç malzemesi soğuk olması gerektiği için içi malzemeyi hazırlayalım.Patateslerimizi yumuşayana kadar haşlayıp ezelim.Tavaya 3 yemek kaşığı sıvıyağ alalım. Küp küp doğradığımız soğanları ilave etip pembeleşene kadar kavuralım.Salçayı ilave edip 1 dakika kadar kavurup ezdiğimiz patatesleri ilave edelim.En son baharatları ilave edip güzelce karıştıralım.Ocaktan alıp soğumaya bırakalım.Hamuru için yoğurma kabına un, yumurta ve tuzu alıp karıştıralım.Suyu kontrollü bir şekilde ilave edip biraz sert bi hamur yoğuralım.Hamuru 2 bezeye ayırıp oklavayla ara ara unlayarak açalım. Hamuru bardakla kesip iç harcımızdan orta kısmına 1 tatlı kaşığı yerleştirelim.Güzelce kapatıp çatalla şekil verelim.Bütün humuru bu şekilde hazırlayalım.Ocağa derin bi tencereye su koyup kaynatalım.İçerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve tuz ilave edip kaynayan suya hazırladıklarımız hamurları kontrollü bir şekilde atarak haşlayalım.Pişen hamurları süzerek servis tabağına alıp üzerine arzuya göre sarımsaklı yoğurt, nane ve pul biberli tereyağı ile servis edelim.

PEYNİRLİ İRMİK HELVASI

MALZEMELER;

1,5 su bardağı irmik

1,5 su bardağı şeker

100 gr mozarella peyniri ya da dil peyniri

4 su bardağı su

NASIL YAPILIR?

Uygun bir tavaya tereyağını alıp eriyince irmiğini ilave edip irmiklerin rengi koyulaşıncaya kadar kavurun. Ardından şekerini ve suyunu ilave edip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.Daha sonra dilimlenmiş peyniri içine koyup peynirler eriyene kadar karıştırın.Nefis tatlımız hazır sıcak olarak servis yapın.