Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 4. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü yayla çorbası ile başlarken misket köfteli bezelye ile devam ediyor. Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti tereyağlı bulgur pilavı menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde kıbrıs tatlısı ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 4. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 4. GÜNÜ İFTAR

YAYLA ÇORBASI

MALZEMELER;

1 litre su

Yarım çay bardığı pirinç

1 buçuk su bardığı yoğurt

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2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2-3 tutam kuru nane

1-2 tutam pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limunun suyu ( opsiyonel)

NASIL YAPILIR?

Pirinçleri süzgece alın ve bol su ile güzelce yıkayın.Çorbayı pişireceğiniz tencereye 1 litre suyu ekleyin, yıkadığınız pirinçleri ilave edin. Arada karıştırarak suyu 10- 15 dakika pirinçler yumuşayana kadar kaynatın.Bu sırada ayrı bir kapta 1 buçuk su bardığı yoğurt içine 2 yemek kaşığı un ilave edin ve iyice karıştırın.Arzunuza göre yarım limunun suyunu da yoğurda ilave edip pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpın.Yoğurdun kesilmemesine dikkat ederek tencerede kaynayan çorbanın suyundan az az alıp. un ve yoğurt karışımına yavaş yavaş ekleyin ve bir yandan hızlıca karıştırın.Hazırladığınız yoğurtlu karışım iyice özleşince yavaş yavaş tencereye boşaltın ve bu sırada bir yandan tenceredeki çorbayı da karıştırın.Çorba kaynadıktan sonra orta ateşte 5-6 dakika kaynatarak kıvamını alınca ocağı kapatın.Üzerine küçük bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını eritip üzerine kuru nane ve arzuya göre pul biber ekleyerek servis edin.

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MİSKET KÖFTELİ BEZELYE

MALZEMELER;

Köftesi için:

250 gram kıyma

1 çay bardağı köftelik bulgur

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan rendelenmiş

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı un

Sebzeler:

500 gram içli bezelye

2 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

1 yemek kaşığı salça

yarım çay bardağı sıvıyağ yada zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

Öncelikle köftelik malzemelerimizin hepsini bir yoğurma kabına alalım on dakika kadar yoğuralım.Misket büyüklüğünde yuvarlayalım unlanmış tepsiye dizelim.Patatesleri ve havuçları arzu ettiğimiz boyda küp küp doğrayalım.Tencerede sıvıyağı kızdırıp ince doğranmış soğanları ilave edelim.Pembeleşen soğanlara salçayı da katarak biraz daha kavuralım ardından hazırlanmış sebzeleri hiç su koymadan kavurmaya devam edelim. 5 dakikalık kavurduktan sonra sıcak suyu ilave edip köfteleri ve baharatını karıştırıp kısık ateşte kaynamaya bırakalım.Pişme kıvamına gelince servis edelim.

TEREYAĞLI BULGUR PİLAVI

MALZEMELER;

1 su bardığı bulgur

3- 4 yemek kaşığı arpa şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıva yağ

2 su bardığı kaynar su

Tuz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tencerede erittiğimiz sıvı ve tereyağda tel şehriyemizi kavuralım.Kavurduktan sonra yıkanmış bulgurumuzu ekleyip 2- 3 dakika kadar karıştıralım.Kaynayan suyumuzu ekleyerek tuzumuzu isteğe göre ayarlayalım kısık dereceli ocakta 20 dakika dinlenmeye bıraktıktan sonra, ocağı kapatalım.

KIBRIS TATLISI

MALZEMELER;

3 adet yumurta

yarım su bardağı şeker

yarım su bardağı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardığı kırılmış ceviz

1 su bardağı hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Kreması için:

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Şerbeti için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

NASIL YAPILIR?

Öncelikle Kıbrıs tatlımız için şerbet soğuk olması gerektiği için şerbeti önceden hazırlayalım.Bir tencereye belirlediğimiz ölçüdeki suyu ve şekeri dökerek kısık ateşte 15 dakika kaynatalım.Kaynaması tamamlanan şerbete vanilyayı karıştırıp soğumaya bırakalım.

Keki için:

Yumurtaları ve şekeri iyice çırpın ve diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.Yağlanmış bir tepsiye ( büyük kare borcam) dökün.160 derecelik fırında 30 dakika pişirin.Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün ve soğuması için bekletin.

Kreması için:

Krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.Altını kapattığınız muhallebiye toz krem şantiyi ekleyin ve blenderla 5 dakika çırpın.Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün.Üzerine bolca Hindistan cevizi serptikten sonra arzuya göre antep fıstığı serpin.Hazırlamış olduğumuz Kıbrıs tatlısını buzdolabında 2- 3 saat bekletip servis yapın.