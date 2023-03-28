Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 6. gün iftar menüsü

Ramazan’ın altıncı gününde bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? diye düşünüp duran kişiler damağınıza iyi gelecek bir menü daha hazırladık. Ramazan ayının iyi başlangıçlarından tarhana çorbası ile başlayan menüde karnıyarık yer alırken yanında olmazsa olmazı pirinç pilavı ve cacık sofradaki yerini alıyor. İftar tatlıları için saray sarması ile tatlı sona ulaşacaksınız. İşte Ramazan 6. günü

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Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 6. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor.Bugünkü tercihimiz olan menü tarahana çorbası ile başlarken enfes karnıyarık ile yanına en iyi yakışan pilav ve cacık da sofra menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde saray sarması ile taçlandırarak menüyü sonlandırıyoruz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 6. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 6. GÜNÜ İFTAR

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TARHANA ÇORBASI

MALZEMELER;

3 yemek karşığı ev tarhanası

1 yemek kaşığı nane

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

6 su bardağı su

Kırmızı pul biber

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Tenceremizin içerisinde sıvı yağ, nane, salça, baharatlar ve önceden ıslattığımız tarhanayı ekleyip biraz karıştırarak kavuruyoruz.Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz.Suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz ve devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Topaklanmaması için tel çırpıcı ile karıştırabilirsiniz.5 dakika daha kaynadıktan sonra çorbamızı sıcak servis edebilirsiniz.

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KARNIYARIK

MALZEMELER;

6 adet küçük boy patlıcan ( büyük ise ikiye bölebilirsiniz)

3 adet sivri biber

Kıymalı Harç için:

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 diş sarımsak

sıvı yağ, tuz karabiber, kırmızıbiber

200 gr kıyma

1 çay bardağı sıcak su

Sosu için:

1 yemek kaşığı salça

1 su bardığı sıcak su

NASIL YAPILIR?

Patlıcanları çizgili soyup yarım saat yağ çekemesi için tuzlu suda bekletin.İyice yıkadıktan sonra suyunu havlu ile çektirin ve az yağda kızartın. 3 adet biberi de yağda kızartın. Daha sonra aynı tavada doğranmış soğanları kavurun, kıymayı ekleyerek bir müddet daha kavurun ve biberleri, sarımsağı ekleyerek 2 dakika daha kavurun.Küp küp doğramış olduğunuz 2 adet domatesi, tuzu, baharatları ekleyerek karıştırın.Üzerine bir çay bardağı su ekleyerek 5 dk kaynatın.Tepsiye patlıcanların ortalarını keserek yerleştirin ve bu kesiklerden patlıcanın içine bastırarak içi malzemesine yer açın ve malzeme ile patlıcanları doldurun.Doldurduğunuz patlıcanların üzerine ortadan ikiye kestiğiniz çeri domatesi eşit büyüklükte olacak şekilde paylaştırın ve kızarttığımız biberlerlerden birer tane koyun.Ayrı bir yerde 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suda ezerek patlıcanların aralarına dökün. Kıymalar çıkmasın diye üzerine dökmeyin. Daha sonra 170 derecede ısıttığımız fırına sürerek 20- 25 dk pişirin.

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ARPA ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

MALZEMELER;

2 su bardığı pilavlık pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı arpa şehriye

4 su bardağı su

Tuz

NASIL YAPILIR?

2 su bardağı pilavlık pirinci yıkayıp, suyunun süzülmesi için bir süzgece alın.2 yemek kaşığı arpa şehriyeyi, 1 yemek kaşığı tereyağı ile pembeleşene kadar kavurun.Süzülen pirinci tencereye ilave edin. 1 yemek kaşığı tereyağı da ekleyerek kavurmaya devam edin. 4 su bardağı suyu ilave ederek tuzunu ayarlayın.Tencerenin kapağını kapatıp, önce hızlı ateşte kaynatın. Kaynayınca, ocağın altını kapatın ve 20 dakika pilavı dinlendirin.Küçük servis kabına hafifçe bastırarak yerleştirin ve servis tabağına ters çevirerek çıkarın.

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CACIK

MALZEMELER;

4 adet büyükçe salatalık

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 su bardağı soğuk su

Bir tutam dereotu veya maydonoz ( isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Salatalıkların kabuklarını soyalım ve minik şekilde küp küp doğrayalım.Geniş bir kasede yoğurt, soğuk su ve rendelediğimiz sarımsağı bir tel karıştırıcı ile çırpalım.Üzerine salatalıkları ve isteğe göre ince kıyılmış dere otu ve maydanaozları ekleyelim.Üzerine tuz ilave ederek tekrar karıştıralım.Hazırladığımız cacığı servis kaselerine servis edelim.

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SARAY SARMASI

MALZEMELER;

2 su bardağı hindistan cevizi

1 poşet krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Kakaolu Muhallebi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için:

Toz antep fıstığı

NASIL YAPILIR?

Öncelikle tatlımızın kakaolu muhallebisini hazırlayalım. Bunu için sütü, şekeri, unu ve kakaoyu uygun bir tencereye alalım ve karıştırarak pişirelim. Muhallebimiz kayanayıp göz göz olduktan sonra içerisine tereyağı ve vanilyayı ekleyelim, ocağın altını kapatarak tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Koyu bir kıvam alan muhallebimiz hazır.Daha sonra fırın tepsimizin üzerine streç ile kaplayalım ve hindistan cevizini üzerine serpiştirelim.Eşit olması için elimizle hafifçe düzeltelim.Sonrasında hazırladığımız muhallebiyi hindistan cevizinin üzerine gezdirerek dökelim.Muhallebinin her yerinin eşit ve düzgün olması için spatula veya pasta sıvama bıçağı ile düzgün bir şekilde yayalım.Tatlımızı muhallebimiz soğuyana kadar oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendirelim.Tatlımız dinlenirken krem şantisi için uygun bir karıştırma kabına krem şantiyi ve soğuk sütü alalım.Krem şantimiz kıvam alana kadar çırpalım.Soğuyan muhallemizini üzerine krem şantiden alalım ve eşit düzgün olacak şekilde yayalım.Bu arada krem şantiyi sürmeden önce muhallebinin soğuduğundan emin olmalısınız.Aksi halde krem şantiniz eriyecektir.Hazırladığımız tatlımızı 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım.Dinlenen tatlımızı 12 eşit parça olacak şekilde keselim. Ben daha düzgün bir şekilde elde etmek için iki kenarından yaklaşık 1 parmak kadarını kestim.Streç filmden deste alarak her dilimi hafifçe kaldıralım ve rulo şeklinde saralım.Bu şekilde tüm dilimleri sararak servis tabağımıza yerleştirelim.Tatlımızın üzerine antep fıstığını serpip servis edelim.

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