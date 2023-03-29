Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 7. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor.Bugünkü tercihimiz olan menü kesme çorbası ile başlarken etli sulu patates yemeği ile yanında enfes zeytinyağlı biber dolması da sofra menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde kalburabastı ile menüyü sonlandırıyoruz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 7. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 7. GÜNÜ İFTAR

KESME ÇORBASI

MALZEMELER;

Hamuru için:

1 yumurta

1 fincan su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Aldığı kadar un

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Tuz

Çorbası için:

1 adet orta boy soğan

1 çay bardağı kahverengi mercimek

1 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Soğanları ufak ufak doğradıktan sonra tencerede sıvı yağ ile biraz kavuruyoruz.Sonra salçamızı ve yıkanmış mercimeğimizi ekliyoruz, üzerine 1,5 litre kadar sıcak su ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz.Daha sonra hamurunu hazırlıyoruz.Mantı hamuru gibi sert bir hamur olacak şekilde yoğuruyoruz.Hamuru 10 dk dinlendikten sonra çok ince olmayacak kadar açıyoruz.2 parmak kalınlığında önce şeritler halinde kesiyoruz.Sonra da o şeritleri üst üste koyup kesiyoruz.Aralarında yapışmaması için un serpiyoruz.Çorbamızın mercimeği piştiyse içine kesmelerimizi koyup yapışmaması için arada karıştırıyoruz.5 dk kadar daha piştikten sonra ocaktan alıyoruz.

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ETLİ SULU PATATES YEMEĞİ

MALZEMELER;

250 gr kuşbaşı et

4- 5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük soğan

2 yemek kaşığı salça

5- 6 adet patates

Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Doğranmış etleri tencereye alarak üzerine biraz su gezdirerek önce biraz haşlayın.Biraz haşlanan etlerin suyunu yemeği karartmaması için süzün.İnce ince doğranmış soğanları, salçayı ve sıvı yağı süzdüğünüz etlerin üzerine ilave ederek biraz kavurun.Kavrulan etlerin üzerine küp küp doğranan patatesleri ekleyip biraz daha kavurun.Kavrulan patateslerin üzerine yemeğin suyunu ve tuzunu ayarlayarak yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakın.

ZEYTİN YAĞLI BİBER DOLMASI

MALZEMELER;

6 adet ufak boyda dolmalık biber

2 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

Yarım demet maydanoz

Birkaç dal taze nane

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

1 adet büyük boy domates

1 çay bardağı zeytin yağı

Tuz

NASIL YAPILIR?

Öncelikle iç malzemesi için kuru soğanlar ince yemekli olarak doğranır ve yarım çay bardağı zeytinyağında kavrulur.Soğanlar kavrulunca rendelenmi veya robottan geçirilmiş 1 adet domates eklenir ve karıştırılır.Yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçler ilave edilerek hafifçe kavrulur. Kuş üzümü, tarçın, kuru nane, karabiber, toz şeker, tuz ilave edilir.Karıştırılarak ocaktan alınır.Son olarak ince doğranmış maydanoz ve taze naneler eklenir ve güzelce karıştırılır.Diğer taraftan dolmalık biberlerin kapak kısmı açılır ve güzelce yıkanır.Her biberin içine iç harcından doldurularak tencereye yerleştirilir.Burada önemli olan nokta pirinçlerin rahatça şişebilmesi için biberlerin çok sıkı bir şekilde ve tepeleme doldurmamak gerekir, yarısını biraz geçecek kadar iç harcı doldurmanız yeterli olacaktır.Dolmaları kapatmak için bir domates küçük doğranarak her biberin tepesine kapatılır.Daha sonra uygun bir tencereye doldurulur.Son olarak üzerine yarım çap bardağı zeytin yağı gezdirilir ve biberlerin yarısına gelecek kadar kaynar su ilave edilir.Tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakılır.Pirinçler yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 25 dakika kaynatılır.

KALBURABASTI

MALZEMELER;

125 gr yumuşamış tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 paket vanilya

3,5 su bardağı un

İçi için:

Kırılmış ceviz

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

NASIL YAPILIR?

Kalburabastının öncelikle şerbetini hazırlayalım.Bunun için tenceremize toz şeker ve suyu alarak karıştıralım.Yaklaşık 15 dakika boyunca şerbeti kaynatalım.Ardından limon suyu ekleyerek 4- 5 dakika daha kaynatalım ocağı kapatalım.Bu arada tatlının hamurunu hazırlamaya geçelim.Yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı veya margarin, yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı alalım, tel çırpıcı ile bütün malzemeleri güzelce karıştıralım.Daha sonra irmik, vanilya, kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım.Hamurumuz hazır. Diğer taraftan içerisinde dolduracağımız cevizleri iri iri doğrayalım.Silikon aparatının üzerine hamuru yerleştirelim.Elimizle hafifçe bastırarak açalım.Hamuru daire şeklinde açtıktan sonra üzerine biraz ceviz koyalım.Ardından soğuyan şerbeti tatlının üzerine gezdirerek dökelim.Tatlılarımız biraz şerbetini çektikten sonra dikkatli bir şekilde ters çevirelim.Yaklaşık 15- 20 dakika sonra diğer tarafına da tekrar çevirelim.Birkaç saat dinlendirdiğimiz ve şerbetini güzelce çeken tatlılarımız sevise hazır.