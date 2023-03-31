Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü midenize bayram ettirecek! İşte 9. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor.Bugünkü tercihimiz olan menü ayran aşı çorbası ile başlarken fırında güveç ile yanında enfes kara lahana sarması da sofra menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde tepsi kadayıf ile menüyü sonlandırıyoruz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 9. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 9.GÜNÜ İFTAR

AYRAN AŞI ÇORBASI

MALZEMELER;

1 kilogram yoğurt

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday

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1 su bardağı soğuk su

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı kişniş

1,5 çay bardağı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

NASIL YAPILIR?

Aşuralik buğdayı ayıklayın ve bol suda yıkayıp süzün.Bulgur gibi şişene kadar haşlayın, ılınması için kenara alın.Nohutu da aynı şekilde önceden ıslanmış olarak haşlayın.Derince bir karıştırma kabına yoğurdu alın.Kıvamlı sulanmamış olmasına özen gösterin. Arzuya göre yarısını süzme yoğurt kullanarak bu dokuyu yakalayabilirsiniz.Yoğurdu tel çırpıcı ile pürüzsüzleştirin.Bir bardak suyu soğuk olarak ekleyerek kıvamlı bir ayran elde edelim.Aşurelik buğday ve nohutu ekleyerek iyice harmanlayın, kaşığa gelir bir dokuda bir ayran aşımız olmalı.Kuru nane ve kuru aş otunu da harmanlayıp tuzunu dengeleyin.Arzuya göre üzerine tereyağı nane kızdırarak üzerine sos ilavesiyle de servis edebilirsiniz.

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FIRINDA GÜVEÇ

MALZEMELER;

Yarım kilo kuşbaşı doğranmış dana eti

3 adet patlıcan

2 adet büyük boy soğan

3 diş sarımsak

5 adet sivri biber

2 adet patates

2 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet domates

2 su bardağı su

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

NASIL YAPILIR?

Önceden patetes, patlıcan, biber, sarımsak soyularak küp küp doğranır bir kaba alınır.Güveç kabına önce etler yerleştirilir üzerine soğanlar kesilip koyulur.Sebzelerde koyulur ve domatesler doğranıp üstüne koyulur.Baharatlar eklenir ve salçalı su hazırlanıp üzerine dökülür.Hazırlanan güvecin üstü önce yağlı kağıt sonra alüminyum folyo ile kapatılır yada varsa güvecin kapağı ile kapatılır.200 derecede ısınmış fırına verilir ve 3 saat pişirilir.Son yarım saat güvecin üstü açılır öyle pişirmeye devam edilir.10 dakika daha pişirdikten sonra servis edilir.

KARA LAHANA SARMASI

MALZEMELER;

2 bağ kara lahana

1,5 su bardağı pirinç

1/2 çay bardağı zeytinyağ

1 yemek kaşığı tereyağ

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı reyhan

1 tutam tuz

2 su bardağı sıcak su

NASIL YAPILIR?

Kara lahanaları bol su altında yıkayın.Tencerede kaynayan suda 3-4 dakika haşlayın.Fazla bekletmeden alın, lahanalar erimesin.Tencereden çıkardığınız lahanaları soğuk suya alarak şoklayın.Soğanları küp küp doğrayın ve yarım çay bardağı zeytinyağı ile kavurun.Hafif pembeleşince salçayı ve sarımsağı ilave edip salça kokusu çıkana kadar kavurun.Yıkayıp suyunu süzdüğünüz pirinçleri ekleyin bir iki dakika daha kavurduktan sonra baharatlarını ekleyip oacağın altını kapatın. Kıyılmış maydanozu da ilave edip demlenmeye bırakın.İç harcını hazırlarken su kullanmayabilirsiniz.Harcın sulu olmaması için.Lahana yaprağının sap kısmınnı kopararak ortasına iç harcı koyup kenarlarını katlayıp rulo şeklinde sarın.Tencerenin tabanına lahananın saplarını yerleştirin.Sardığınız sarmaları yerleştirip üzerine çıkacak kadar sıcak su koyun, biraz tuz ve bir tane kesme şeker atın.Sarmaların üzerine porselen tabak ile kapatıp önce harlı ateşte, kaynamaya başlayınca da kısık ateşte pişirelim.Pişmediği takdirde su ilava edebilirsiniz.Tereyağı eritip sarmaların üzerine gezdirin 10 dakika daha kaynatın pirinçler piştiğinde ocağın altını kapatın.Dinlenen sarmaları servis tabağına alarak arzuya göre yanına yoğurt koyarak servis edin.

TEPSİ KADAYIF

MALZEMELER;

500 gram kadayıf

200 gram tereyağı

1,5 su bardağı ceviz içi

Şerbeti için:

4 su bardağı su

3,5 su bardağı şeker

1/4 adet limon suyu

Üstü için:

1 avuç Antep fıstığı

NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım soğumaya bırakalım.Kadayıflarımızı küçük doğrayıp erimiş tereyağı ile harmanlayalım.Yağlanmış tepsimize kadayıfın yarısını basalım.Cevizini serpip gerisini basalım.Güzel çıkması için sıkı basmak çok önemli, ben üstüne ağırlık koyup yarım saat beklettim. 170 derecede üstü kızarana kadar pişirip sonra fırından alıp bir tepsi yardımıyla tersini çevirelim.(Yağlı kağıt da olur)Diğer tarafı da kızarana kadar pişirip fırından çıkınc iki üç dakika sonra soğuk şerbeti sıcak tatlımıza dökelim.