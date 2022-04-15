Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Eltilerinizi çatlatacak menü! İşte Ramazan 14. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü aşçıbaşı çorbasıyla başlarken tas kebabı ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı müceddere pilavı menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen etimek tatlısı ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 14. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 14. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

AŞÇIBAŞI ÇORBASI

MALZEMELER;

1 adet tavuk göğsü

1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım çay bardağı tel şehriye

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı domates salçası

6 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Kuru nane

Kırmızı pul biber

NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk göğsünü 1 lt suda yumuşayana kadar pişirelim. Pişen tavuğun suyunu kenara alıp tavukları ufak ufak bölelim. Tavaya yağları alıp küp küp doğranmış soğanı kavuralım. Ardından 1 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım. Tencereye 1 yemek kaşığı domates salçayı alıp kavurmaya devam edelim.

En son yıkanmış kırmızı mercimeği ve ayırdığımız tavuğun suyunu tencereye ekleyelim. Kapağını kapatıp malzemeler yumuşayana kadar pişirelim. Pişen malzemeleri blenderdan geçirip içerisine yarım çay bardağı tel şehriye ekleyelim. En son küçülttüğümüz tavukları ilave edip pişmeye bırakalım. Arada kontrol edip sıcak su ilave edebilirsiniz.

KAŞARLI TAS KEBABI

MALZEMELER;

1 kg dana eti

1 tane sağan

2 orta boy patates

2 orta boy havuç

2 tane yeşil biber

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

4 diş sarımsak

1 .5 yemek kaşığı karışık salça

2 su bardağı sıcak su 200 ml ölçü

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

Bol rende kaşar

NASIL YAPILIR?

Öncelikle etleri küp küp doğrayalım. Patatesleri ve havuçları aynı büyüklükte doğrayalım. Soğanı, yeşil biberi küçük doğrayalım, düdüklü tencereyi ocağa alalım. İçine sıvı yağ ekleyelim ,üzerine etimizi ilave edelim orta ateşte 3 dakika kavuralım . Daha sonra üzerine soğanlı ,biberi, sarımsağı ilave edelim. 5 dakika orta ateşte kavuralım.

Daha sonra üzerine patatesi, havucu, salçayı ve baharatlarını, tuzunu ilave edelim karıştıralım. 3 dakika soteleyelim, daha sonra üzerine sıcak suyunu ilave edelim tuzunu kendi damak tadınıza göre ayarlayın . Düdüklümüzün kapağını kapatalım 10 dakika pişirelim. Soğuduktan sonra kapağını açalım güveç kalıplarına sulu şekilde yerleştirelim. Üzerine bol kaşar ilave edelim, fırın tepsisi ne dizelim.

Tepsiye bir bardak su ilave edelim. Güveçler kurumaması için önceden ısıttığımız 235° alt üst ayarlı fırına pişmeye bırakalım. Kaşarlarımızın üzeri kızarınca fırından çıkaralım bulgur pilavıyla ya da sade servis yapalım kimden afiyet olsun.

MÜCEDDERE PİLAVI

MALZEMELER;

su bardağından 2 parmak eksik yeşil mercimek

1 su bardağı bulgur

1 kuru soğan

1, 5 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağ

3, 5 su bardağı sıcak su

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Mercimeği ezilmeyecek şekilde haşlayıp süzelim. Tencereye sıvı yağı alalım yemeklik doğradığımız soğanı ekleyip sararana kadar kavuralım. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım. Yıkayıp süzdüğümüz bulguru ve tereyağı ekleyip 3-4 dakika karıştırarak kavuralım.

Sıcak suyunu tuzunu ve karabiberini ekleyip kaynamaya başladıktan sonra mercimeği ekleyip kısık ateşte pişirelim. 10 dakika demlendirip servis yapalım afiyet şifa olsun.

ETİMEK TATLISI

MALZEMELER;

12 adet tuzsuz etimek

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Muhallebisi için:

1 litre süt

6 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt (200ml)

Ceviz ya da Antep fıstığı

NASIL YAPILIR?

2 su bardağı sıcak su ile 1,5 su bardağı şekeri minik bir tencereye alarak kaynattım. Kaynamaya başladıktan 5-6 daika sonra altını kapatarak. Şerbeti 10 dakika kadar beklettim. Eğer şerbeti karamelize edilmiş istiyorsanız önce şekeri tencerede kavurun videoda anlatıldığı gibi üzerine su ekleyerek şerbeti hazırlayabilirsiniz.

Bu arada da genişçe bir borcama 12 tane etimeği güzelce sıraladım. Kepçe yardımı ile şerbeti etimeklerin her yerine gelecek şekilde dağıttım. Etimekler ıslanırken hemen muhallebiyi hazırlamaya başladım.

Tarifin aslında malzemeler 750ml süte göre verilmişti ama ben tepsim geniş olduğu için 1 litre süt ile hazırladım. Eğer sizde küçük bir tepsiye yapıyorsanız etimek sayısına göre malzemenizi ayarlayabilirsiniz. 1 litre sütün içine vanilya ve tereyağı hariç tüm muhallebi malzemelerini ekledim ve iyice çırptıktan sonra kaynayana kadar karıştırarak muhallebiyi hazırladım.

Kaynamaya başladıktan sonra vanilya ve tereyağı ilave ederek 2-3 dakika kadar daha karıştırdım ve ocağı kapattım. Muhallebi 5 dakika kadar dinlendikten sonra etimeklerin üzerine dökerek yüzeyini düzelttim.

Krem şantiyi tatlının üzerine dökmeden önce iyice soğuması için tatlıyı beklemeye aldım. Eğer muhallebinin soğumasını beklemezseniz krem şanti eriyerek kötü bir görüntü oluşturur bu nedenle soğuduğundan emin olmadan krem şantiyi eklemeyin. Soğuyan tatlının üzerine 1 su bardağı süt ile hazırladığım krem şantiyi hazırlayarak sürdüm. Üzerini streç film ile kapatarak buzdolabına kaldırdım.

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