Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Hem kolay hem ekonomik tarifler! İşte Ramazan 5. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü cennet çorbasıyla başlarken çanak köfte ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı domatesli arpa şehriye pilavı da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen revani ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi veya mevsim salatası ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 5. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 5. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

CENNET ÇORBASI

MALZEMELER;

3 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet patates

1 adet soğan

5 su bardağı sıcak su

2 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

Toz biber

Sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Öncelikle tencere içerisine tereyağını alın ve eritin. Tereyağı erimeye başladığında üzerine mısır ununu ilave edin ve 2-3 dakika boyunca kavurun.

Soğan ve patatesleri iri bir şekilde doğrayın ve kavurduğunuz mısır unu karışımının içerisine ekleyerek 5 dakika daha kavurun. Sebzeler kavrulduktan sonra sarımsak tozu, karabiber ve tuzu da ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Kavrulan sebzelerin üzerine önce sıcak suyu, ardından tavuk suyunu ekleyin ve ara sıra karıştırarak orta ateşte pişmeye bırakın. Çorba piştiğinde, sebzelerin püre haline gelmesi için blenderdan geçirin. Ardından tekrar ocağa alın ve 2 dakika daha kaynatın.

Son olarak sıvı yağı, sos tavasına koyun ve içerisine toz biber ekleyerek kızdırın. Çorbaları kaselere paylaştırdıktan sonra, toz biberli karışımı çorbanın üzerinde gezdirin. Şimdiden afiyet olsun.

ÇANAK KÖFTE

MALZEMELER;

1 kavanoz konserve garnitür (550 gr)

1 kase kaşar peyniri rendesi

Köftesi için;

500 gr kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Sosu için;

1,5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

NASIL YAPILIR?

Derin bir kaseye kıyma, soğan, yumurta sarısı, galeta unu, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyelim. Bütün malzemeler birbirine karışacak şekilde yoğuralım.

Yoğurduğumuz kıymadan mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım, yuvarlayıp düz bir zemine aldıktan sonra parmaklarımızın ucuyla ortasına bastırarak çanak şekli verelim ve bir tepsiye yerleştirelim.

Kıymamız bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edelim. Birbirlerine yapışmaması için tepsiye yerleştirdiğimiz köftelerimizi streç film ile kapatıp buzdolabına kaldıralım.

Köftelerimiz donduktan sonra fermuarlı poşete yerleştirip dilediğimiz kadar muhafaza edebiliriz. Köftelerimizi pişirmek istediğimizde Fermuarlı poşetten çıkartıp borcam tepsimize tek tek yerleştirelim ve içlerine garnitürümüzü koyalım.

Sosumuz için, 1,5 su bardağı sıcak suyun içine domates salçası, biber salçası, karabiber, kırmızı toz biber ve tuzu ekleyip güzelce karıştıralım. Köftelerin de üzerine gezdirerek sosumuzu tepsiye dökelim.

Köftelerimizi fırına vermeden önce üzerlerine rendelenmiş kaşar ilave edelim ve önceden ısıttığımız 180 derece fırında 60 dakika pişirelim. Benim kullandığım köfteler donmuş olduğu için pişirme süresi normalden daha uzun oldu, dondurulmadan pişirildiği takdirde daha kısa sürede pişecektir.

DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

MALZEMELER;

1 Su bardağı arpa şehriye

1, 5 su bardağı sıcak su veya et suyu

1 Su bardağı domates rendesi

1 kapya biber

2 yeşil biber

2 diş sarımsak ( rendelenmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavaya yağı alıp, arpa şehriyeyi ekleyip kısık ateşte yakmadan biraz çevirelim. Küçük küçük doğranmış biberleri ilave ederek biraz daha çevirelim.

Domates rendesini ve sarımsağı ilave ederek 2-3 kez karıştırarak suyu ve tuzu ilave ederek karıştıralım. Kapağı kapalı olarak biraz suyunu çekene kadar pişirelim.

Fazla suyunu çekmeden ocağın altını kapatıp, 15-20 dk kadar dinlendirelim. Et yemeklerinin yanında servis yapabilirsiniz.

REVANİ TATLISI

MALZEMELER;

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağından biraz eksik süt

1,5 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 limon kabuğu rendesi

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlayalım. Şeker ve suyu küçük bir tencereye alarak orta ateşte kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra şerbete limon suyu ilave ederek kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar daha kaynatıp ocağı kapatın. Şerbeti bir kenara alarak soğumaya bırakın.

Keki hazırlayalım. Uygun bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak bol bol çırpın, karışım beyazlayıp köpük köpük olduğunda diğer malzemeleri de ilave ederek kek hamurunu güzelce çırpın.

Hamuru yağlanmış büyük boy borcama dökün. Benim kullandığım borcam 28*28 cm’dir. Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında üzeri pembeleşene kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.

Fırından aldığımız tatlımız sıcakken soğumuş şerbeti üzerine dökün. Tatlının şerbetini çekmesi için en az 2-3 saat dinlenmeye bırakın. Dinlenen tatlımızı dilimleyip, üzerine isteğe göre Hindistan cevizi ya da Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.

Bugün iftara ne pişirsem diyenlere nefis yemek tarifleri! Misafirleriniz parmaklarını yiyecek! İşte Ramazan 3. günü iftar menüsü

Ramazan menüleri ana yemek önerileri | Ramazan'a yakışacak en iyi 20 yemek önerisi ve tarifleri

Büyükşehirden Ramazan ayına özel online yemek tarifleri