Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Kaynanaları kıskandıracak menü! İşte Ramazan 28. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü sebze çorbasıyla başlarken et fajita ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı domatesli pilav da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen süt helvası ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 28. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 28. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

SEBZE ÇORBASI

MALZEMELER;

1 küçük kabak

1 orta boy patates

1 orta boy havuç

1 ince dal pırasa

Küçük bir parça kereviz

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı su

1 su bardağı süt

3-4 dal dereotu

Tuz

Karabiber

Pul biber

NASIL YAPILIR?

Yemeklik doğranan sebzeler, tencereye aldığımız tereyağı ve zeytinyağında 5-6 dakika kavrulur, un eklenir; kavurmaya devam edilir. 4 su bardağı su eklendikten sonra pişmeye bırakılır. Çorba pişmeye yakın biraz da taneli kalacak şekilde blenderdan geçirilir. Tekrar ocağa aldığımız çorbaya süt, tuz, karabiber ve pul biber eklenir, bir taşım kaynadıktan sonra doğranan dereotu ilave edilir; altı kapatılır, daha sonra da servis edilir. Beklediği takdirde yoğunlaşacak olan çorbaya sıcak su eklenebilir.

ET FAJİTA

MALZEMELER;

1/2 (yarım) kg jülyen doğranmış dana eti, bonfile

2 yemek kaşığı dolusu yoğurt

1 yemek kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı sirke(hangisi olursa)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Baharatlar;

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı köri tozu

1 tatlı kaşığı pul biber

2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Marinesi için uygun bir kap içerisine tüm malzemeleri koyup karıştıralım. Etleri de ekleyip iyice karıştıralım, üzerine bir kapak ya da streç geçirip,2-3 saat yada akşamdan sabaha kadar bekletebilirsiniz. Döküm tavamızı ocağın büyük bölümünde açık bir şekilde iyice ısıtalım. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı koyalım, etleri güzelce yerleştirelim. İyice kızarınca tersini çevirelim. Bir kenarından kaynar su ilave edelim (yaklaşık bir su bardağı kaynar su döktüm), üzerine bir kapak kapatarak pişirdim. Kenarına çeri domates ve büyük bir soğanı dörde bölüp, pişirip yanında servis yapabilirsiniz. İstediğiniz kıvamda piştiğinden emin olunca ocağımızı kapatalım.

DOMATESLİ PİLAV

MALZEMELER;

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı kaynar su

2-3 adet domates

2 yemek kaşığı tereyağ

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

NASIL YAPILIR?

Öncelikle domatesleri rendeleyin, domatesler büyük ise 2, orta boy ise 3 yeterli olacak. 1 su bardağı pirinç tuz serpip, sıcak su ile ıslatalım. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağı alalım üzerine domates rendesini ilave edelim ve domatesler pişmesini sağlayalım. Domatesler pişince bol soğuk suda yıkanmış pirinci ilave edelim ve kısık ateşte 2-3 dakika bu şekilde kavuralım. 2 su bardağı kaynar su, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın, altını kısıp, kapağını kapatıp pişirelim. Ara sıra karıştıralım 2 kere yeterli olur. Suyunu çekince kalan 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim, karıştırıp kapağını kapatalım pilavınız dinlensin.

SÜT HELVASI

MALZEMELER;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

2,5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı tereyağ

2 paket vanilya

NASIL YAPILIR?

Öncelikle tereyağı bir tencerede eritin. Un ve nişastayı ilave ederek güzelce kavuralım. Kavurduğunuz un açık karamel kıvamına geldiğinde ocağın altını kapatalım. Ayrı bir kapta süt, şeker ve vanilyaları şekerler eriyene kadar karıştıralım. Şekeri eriyen karışımı, ocağın altını tekrar yakarak kavrulan un ile yavaş yavaş birleştirip, pürüz bir hale getirelim. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alalım ve porsiyonlayalım. Porsiyonlanan tatlılarımızı içi su dolu bir tepsiye dizelim, ve üstleri istediğiniz gibi kızarana kadar pişirelim.

Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Sofranızı şenlendirecek menü! İşte Ramazan 27. gün iftar menüsü

Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Ağzınızı şenlendirecek menü! İşte Ramazan 25. gün iftar menüsü

Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü eltileri çatır çatır çatlatacak! İşte Ramazan 23. gün iftar menüsü