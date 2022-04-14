Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Kaynananız gelse böyle menü yapamaz! İşte Ramazan 13. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü kurut çorbasıyla başlarken kış güveci ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı kuskus pilavı menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen magnolia ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 13. günü iftar menüsü...

BUGÜN NE PİŞİRSEM? RAMAZAN AYI 13. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

KURUT ÇORBASI

MALZEMELER;

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kurutulmuş yoğurt

1 çay bardağı tel şehriye

1 çay kaşığı zerdeçal

1 adet tablet tavuk suyu

Tuz, nane, kekik

NASIL YAPILIR?

Öncelikle kurutulmuş yoğurdu bir kaba alın ve ılık suyla açın. Bir tencerede unu yağda kavurun. Ardından suda açmış olduğunuz yoğurdu yavaş yavaş ekleyip hızlıca karıştırın ki un nedeniyle topaklanma olmasın. Çorbanız kaynadıkça elde etmek istediğiniz kıvama gelene dek sıcak su ekleyin (soğuk suda ekleyebilirsiniz. Kesilme riski yok) Çorbamız tekrar kaynamaya başladığında şehriyelerimizi ilave ediyoruz.

Tavuk suyunu, bir tutam kekiği, naneyi ve zerdeçalı da ekleyip karıştırıyoruz. Şehriyeler piştikten sonra çorbanızın tadına göre tuz ekleyin. Dikkat edin genelde kurutulmuş yoğurtlarda zaten bir miktar tuz olduğu için belki ayrıyeten tuz koymanıza gerek kalmayabilir. Çorbamızı bu son haliyle bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp servise hazırlayabilirsiniz.

KIŞ GÜVECİ

MALZEMELER;

500 gr dana kuşbaşı

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

20 adet arpacık soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı su

3 adet köy biberi

2 adet havuç

3 adet patates

1 adet kereviz

2 dal pırasa

6 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

NASIL YAPILIR?

Güvecinizin içine zeytinyağı ilave edip ısıtıyoruz. Üzerine kuşbaşı etleri koyup kavuruyoruz. Soğanları ilave edip soteliyoruz. Salçalarını ekleyin kokusu çıkana kadar sotelemeye devam ediyoruz. 2 su bardağı su ilave edip etler pişene kadar pişmeye bırakıyoruz. (30 dakika kadar )Etlerinizin pişmesine yakın içine dilimlediğiniz havuçları, biberleri, iri kuşbaşı doğradığınız patatesleri, pırasa, kereviz ve sarımsakları ekleyip karıştırıyoruz ve iki su bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz.

KUSKUS PİLAVI

MALZEMELER;

1,5 su bardağı kuskus

Yarım su bardağı şehriye

3 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeteri kadar tuz

NASIL YAPILIR?

Tenceremizde zeytinyağımızı alarak şehriyemizi ekleyip kavuralım. Şehriyelerin renkleri biraz döndükten sonra üzerine kuskuslarımızı ekleyip tekrar kavuralım.

Ardından tereyağını da ilave ederek eriyene kadar karıştıralım. Biraz daha sonra tuzumuzu ve kaynamış suyumuzu ilave edip karıştıralım.

Kısık ateşte kuskuslar suyunu çekene kadar pişirelim. Nazikçe karıştırıp servis edelim.

MAGNOLİA

MALZEMELER;

5 su bardağı süt

4 yemek kaşığı un

100 ml krema (yarım kutu)

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı şeker

Vanilya

1 yumurta

1 paket bebe bisküvisi

1 su bardağı fındık

NASIL YAPILIR?

Uygun bir tencereye 1 litre sütü alın. Sütü, yumurtayı, kremayı, unu, şekeri karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına gelip, göz göz olana kadar karıştırın. Koyu kıvam aldığında, içine vanilyayı da ekleyerek altını kapatın.

Bebe bisküvilerinizi rondodan geçirin. Fındıkları da rondodan geçirip, bebe bisküvilerinin içine karıştırın. Kuplara bisküvi fındık karışımınızdan, muhallebinizden ve meyvelerden koyun. Sıralaması, miktarları tamamen sizin zevkinize kalmış. Magnolianın sunumu için; karadut, çilek ve fındık kullanabilirsiniz.

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