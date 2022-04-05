Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Okurken bile bir an önce hazırlayıp yemek isteyeceğiniz tarifler! İşte Ramazan 4. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü tarhana çorbasıyla başlarken karnıyarık ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı özbek pilavı da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen dondurmalı irmik helvası ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi veya gavurdağı salatası ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 4. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 4. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

TARHANA ÇORBASI

MALZEMELER;

3 yemek kaşığı ev tarhanası

1 yemek kaşığı nane

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

6 su bardağı su

Kırmızı pul biber

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Tenceremizin içerisine sıvı yağ, nane, salça, baharatlar ve tarhanayı ekleyip biraz karıştırarak kavuruyoruz. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Veya tarhanayı suyu ekledikten sonra ekleyip çırpıcı ile karıştırabilirsiniz. Böylelikle topaklanma ihtimali azalır.

Suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz ve devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Topaklanmaması için tel çırpıcı ile karıştırabilirsiniz. (kaynayana kadar karıştırarak pişirelim. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha bekleyip ocaktan alıyoruz, çorbamızı…

KARNIYARIK

MALZEMELER;

6 adet küçük boy patlıcan

3 adet sivri biber

Kıymalı Harç İçin;

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 diş sarımsak

Sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber

200 gr kıyma

1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

NASIL YAPILIR?

Patlıcanları çizgili soyup, yarım saat yağ çekmemesi için tuzlu suda bekletin. İyice yıkadıktan sonra suyunu havlu ile çektirin ve az yağda kızartın. 3 adet biberi de yağda kızartın.

Daha sonra aynı tavada doğranmış soğanları kavurun, kıymayı ekleyerek bir müddet daha kavurun ve biberleri, sarımsağı ekleyerek 2 dakika daha kavurun. Küp küp doğramış olduğunuz 2 adet domatesi, tuzu, baharatları ekleyerek karıştırın. Üzerine bir çay bardağı su ekleyerek 5 dk kaynatın.

Tepsiye patlıcanların ortalarını keserek yerleştirin ve bu kesiklerden patlıcanın içine bastırarak iç malzemesine yer açın ve malzeme ile patlıcanları doldurun.

Doldurduğunuz patlıcanların üzerine ortadan ikiye kestiğiniz çeri domatesi ya da 1 adet domatesi eşit büyüklükte olacak şekilde paylaştırın ve kızarttığımız biberlerden birer tane koyun.

Ayrı bir yerde 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suda ezerek patlıcanların aralarına dökün. Kıymalar çıkmasın diye üzerine dökmeyin.

Daha sonra 170 derece de ısıttığınız fırına sürerek 20-25 dk pişirin. Dilerseniz bu işlemi pilav tenceresi gibi bir tencerede ocakta yapabilirsiniz. Aynı sürede tencerede de pişecektir.

ÖZBEK PİLAVI

MALZEMELER;

500 gr kuşbaşı et

3 adet büyük boy havuç

2 adet orta boy soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

3 su bardağı baldo pirinç

1 fincan badem

4, 5-5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1, 5 tatlı kaşığı tuz

1-2 baş sarımsak

NASIL YAPILIR?

İlk önce etler tencerede 4-5 dakika harlı ateşte kavrulur, sonra kısık ateşte suyunu salıp pişmeye bırakılır.

Kapağını kapatıp kendi suyunu çekene kadar pişirilir, şayet yumuşayıp pişmediyse 1 çay bardağı kadar sıcak su ilave edebilirsiniz. (Dilerseniz bu işlemi düdüklü tencerede yapabilirsiniz.)

Etler pişerken soğanlar yemeklik doğranır, havuçlar rendelenir, bademler ılık suda 10dk bekletilip kabukları soyulur. Pirinç güzelce yıkanır. Pişmiş ve suyunu çekmiş et kendi yağında hafif kızartılır.

Tereyağı eklenir, eriyince soğanlar ilave edilip kavrulur, havuçlar ve bademler eklenip bı 5dk daha kavrulur. Ardından pirinç, tuz, karabiber eklenip 1-2 tur karıştırılır ve kaynar suyu ekleyip kapağı kapatılır, kısık ateşte pişmeye bırakılır.

Suyunu biraz çektikten sonra 1-2 baş sarımsak pilavın ortasına konulur. Tamamen suyunu çekince altı kapatılıp demlenmeye bırakılır. Pilavımız hazır. Yanında olmazsa olmaz buz gibi ayranla servis edebilirsiniz.

DONDURMALI İRMİK HELVASI

MALZEMELER;

500 gram irmik

1 paket margarin veya tereyağı (250g)

Şerbeti için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Üzeri için:

Fıstık

İçi için:

Sade dondurma

NASIL YAPILIR?

Süt, su ve şekeri küçük bir tencereye alın, şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Kaynamasına gerek yok şeker erise yeterli gelecektir. Sonra ocağı kapatarak irmiği kavurmaya başlayabilirsiniz.

İrmiği rahatça kavurabileceğiniz bir tencereye margarini alın ve eriyene kadar bekleyin. Margarin eridikten sonra irmiği ilave edin. Tahta bir kaşık ile irmiğin rengi koyulaşana kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Helva yapmak aslında çok basit ama kavurma aşaması gerçekten kuvvetli bir kol istiyor. İki kişi iseniz süper arada bırakıp kaçabilirsiniz. İrmiğin rengi dönüp nefis kokularını saldığında isterseniz küçük bir kaba bir kaşık irmikten alarak üzerine bir kaşık şerbet döküp rengini kontrol edebilirsiniz.

Ben açık renk sevmediğimden iyice kavurdum sonra rengi yeterli geldiğinde ilk olarak elinize tencerenin kapağını alarak çok dikkatlice şerbeti dökün. Hemen tencerenin kapağını kapatın, şerbet sıçrayabilir.

Daha sonra 6-7 dakika kadar karıştırarak koyulaşmasını bekleyin. Ocağı kapatın ve tencerenin de kapağını kapatarak helvanın demlenmesini bekleyin.

Helva soğuduktan sonra hatta ılıkken daha çok seviyorum. Karıştırıp küçük bir kâseye streç film sererek, tabanına ve kenarlarına helvadan döşeyin. Ortasına dondurma koyarak, ters çevirin.

Üzerini fıstık ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

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