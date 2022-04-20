Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Yapılması kolay menü tarifi! İşte Ramazan 19. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü havuçlu tavuk çorbasıyla başlarken körili mantarlı tavuk ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı bulgur pilavı da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen şekerpare tatlısı ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 19. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 19. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

HAVUÇLU TAVUK ÇORBASI

MALZEMELER;

1 parça tavuk göğsü (haşlanmış)

1 adet havuç

1 çay bardağı şehriye

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı un

3 su bardağı tavuk suyu

6 su bardağı su

Tuz, karabiber

NASIL YAPILIR?

Tenceremize sıvı yağ ve unu alalım. Bunu biraz kavuralım sonra rendelenmiş olduğumuz havucu ekleyelim. Havuçla beraber de birkaç kere çevirdikten sonra tavuk suyunu ilave edelim. Haşlayıp didiklediğimiz tavuklarımızı da ekleyelim. Suyunu ilave edelim. 1 çay bardağı şehriyeyi ekleyelim. İsterseniz suyu daha az veya daha fazla koyabilirsiniz. Tuz ve karabiberini de ekleyelim kaynamaya bırakalım. Şehriyeler pişince çorbamız hazırdır.

KÖRİ SOSLU KREMALI MANTARLI TAVUK

MALZEMELER;

3 parça tavuk göğsü

1 adet soğan

2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ

300-400g mantar

1 paket sıvı krema

1 tatlı kaşığı köri

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı parmesan peyniri

NASIL YAPILIR?

Kremalı mantarlı körili tavuk için öncelikle tavuk göğsünü küp küp doğrayalım. Ardından soğanı yemeklik doğrayalım. Daha sonra mantarların kabuklarını soyalım ve hızlıca sudan geçirip ince ince doğrayalım. Eğer mantarı yıkamayı tercih etmiyorsanız silerek de kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra uygun bir tavaya sıvı yağ alalım.

Üzerine doğradığımız soğanları ekleyelim, karıştırarak soğanlar pembeleşene kadar pişirelim. Soğanlar pembeleştiğinde doğradığımız tavuk göğsünü de ekleyerek ocağın altını açalım. Mümkün olduğunca yüksek ateşte hızlı bir şekilde tavuklarımızı soteleyelim. Tavuklar kavrulmaya başladığında mantarları ekleyelim, karıştırarak pişirmeye devam edelim.

Tavuk ve mantarlar güzelce kavrulduğunu da sıvı kremayı ilave edelim ve güzelce karıştıralım Ardından köriyi, karabiberi, kekiği, tuzu, parmesan peynirini ilave edelim. Peynir yoksa kullanmayabilirsiniz. Birkaç dakika daha tavuklar kremayı çekip kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Kremalı mantarlı körili tavuğumuz servise hazır.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI

MALZEMELER;

400 gram pilavlık bulgur

2 soğan yarım halka doğranmış

3 sivri biber doğranmış

2 havuç rendelenmiş

2 domates doğranmış

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

6 yemek kaşığı sıvıyağ

2 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

1/2 (yarım) tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı tereyağ

900 ml. su

NASIL YAPILIR?

Bir tencereye sıvıyağını alın soğanları kavurun, biberleri ekleyin onları da hafif kavurduktan sonra havuçları ilave edip soteleyin. Domates salçası, biber salçasını ekleyin ve kavurun. Domatesleri ilave edip kavurmaya devam edin. Tuz ve baharatları da ekleyip karıştırın. Bulguru ve tereyağını da ekleyip karıştırmaya devam edin. Suyunu da döktükten sonra kısık ayarda suyunu çekene kadar pişirin.

ŞEKERPARE

MALZEMELER;

Hamuru İçin;

250 gram tereyağı

2 çay bardağı irmik

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürülecek)

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

1,5 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

3 su bardağı un (unun kalitesine göre değişebilir, hamur yumuşak olacak)

Şerbeti İçin;

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Çeyrek limon

NASIL YAPILIR?

Şekerpare tatlısı için, ilk önce şerbeti hazırlayalım. Bunun için şekeri, suyu ve limon bir tencereye koyup, kaynamaya başladıktan sonra 6-7 dakika kaynatıp altını kapatın. Şekerpare hamuru için, yumuşamış tereyağını ve bütün malzemeleri bir kaba koyup, unu azar azar ilave edip yumuşak bir hamur elde edin. Ceviz büyüklüğünde hamur alıp, oval şekil verin. Yağlanmış borcama dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çatalla çizik atın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri kızarana kadar pişirin. Soğumuş olan şerbeti, sıcak şekerparelerin üzerine dökün. Üstünü kapatıp, şerbetinin çekmesini sağlayın. Şekerpare tatlımız servise hazır.

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