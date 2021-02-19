Bugün okul var mı 19 Şubat 2021? 19 Şubat'ta okullar tatil mi? soruları gündemde. 15 Şubat günü açıklaması planlanan köy okullar ve anaokullar bir çok ilde kar yağışı nedeniyle henüz yüz yüze eğitime açılamadı. Öğrenci ve veliler 19 Şubat için okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor.

19 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

18 Şubat İstanbul Valisi Ali Yerlikaya megakentte okulların bir gün süreyle tatil edildğini duyurmuştu. Peki bugün İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği 19 Şubat'a ilişkin İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Peki;Hangi illerde okullar tatil?

BUGÜN OKUL VAR MI 19 ŞUBAT 2021?

Bu hafta Türkiye'nin pek çok ilinde kar yağışı etkili oldu. Bu nedenle kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkili olduğu bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Cuma kar tatili olan iller aşağıda verilmiştir.

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Sinop: Sinop'ta kar nedeniyle yüz yüze eğitime, 18-19 Şubat'ta ara verildi. Uzaktan eğitimin ise sürdürüleceği kaydedildi.

Bartın: 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildi. il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezleri alınan kararın dışında...

Samsun: 18 ve 19 Şubat 2021 tarihlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yakakent haricindeki tüm ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Yakakent ilçesinde ise Karaaba İlk ve Ortaokulu ile Büyükkırık İlkokulunda yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi. Okullar uzaktan eğitime devam edecek.

Trabzon: Maçka'da salgın riski nedeniyle ilçe genelindeki yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine 18-19 Şubat'ta ara verildi. Araklı'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime aynı tarihlerde 2 gün ara verildi.

Sakarya: Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecek. Okullar yüz yüze eğitime 2 gün kapatıldı.

Giresun: Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de aynı nedenle yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildi.