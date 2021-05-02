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Bugün (Pazar) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Mayıs 2021 Pazar günü için hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari ve çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra da Çankırı, Çorum, Kastamonu, Amasya ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bugün (Pazar) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

Yurt genelinde sıcak havalar yüzünü gösterdi diye düşünürken, pazar günü bir çok şehir günü sağanak yağışlı geçirecek. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda, akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde de yer yer sis ve pus olayı görülebilir. 

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar esmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyor. İşte il il günlük hava durumu...

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün (Pazar) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

EGE

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu

Bugün (Pazar) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

Bugün (Pazar) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün (Pazar) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN °C, 30°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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