Bugün (Pazar) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Mayıs 2021 Pazar günü için hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari ve çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra da Çankırı, Çorum, Kastamonu, Amasya ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yurt genelinde sıcak havalar yüzünü gösterdi diye düşünürken, pazar günü bir çok şehir günü sağanak yağışlı geçirecek. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda, akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde de yer yer sis ve pus olayı görülebilir.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar esmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyor. İşte il il günlük hava durumu...
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN °C, 30°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu