Bugün sokağa çıkma yasağı var mı İstanbul'da? Bugün yasak var mı, hangi illerde var 10-11 Nisan 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısının ardından çok yüksek riskli illerde hafta sonu (cumartesi, pazar), yüksek riskli illerde ise pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda İstanbul'daki son durumu merak edenler Bugün sokağa çıkma yasağı var mı İstanbul'da? Bugün yasak var mı, hangi illerde var? sorularının cevapları yoğun olarak araştırılıyor.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI İSTANBUL'DA?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi konulu genelgeye göre yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da 10 Nisan Cumartesi ve 11 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede sokağa çıkma yasağına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.



Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.



Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.



Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek."

BUGÜN YASAK VAR MI, HANGİ İLLERDE VAR 10-11 NİSAN 2021 ?

10 Nisan Cumartesi ve 4 Nisan 2021 Pazar günü çok yüksek risk grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak illerinde yasak var. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Ayrıca 11 Nisan günü, yüksek risk grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli illerinde 1 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin açık olup olmadığını öğrenmek için bakabilirsiniz.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NERELER AÇIK?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.



-Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.



- Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.



- Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

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