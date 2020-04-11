Buharkent İlçe Emniyet Teşkilatından Kaymakam Ülkü’ye ziyaret
Emniyet Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yüksel ve İlçe Emniyet Amiri görevlileri tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
Emniyet Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yüksel ve İlçe Emniyet Amiri görevlileri tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
Ardından Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'yü makamında ziyaret eden emniyet teşkilatı Ülkü'ye çiçek takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ülkü, toplumun huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlayan emniyet teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak görevi başında bulunan polislere başarılar diledi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT