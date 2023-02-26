Buhle Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Buhle Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Buhle Thompson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Buhle Thompson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Buhle Thompson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Buhle Thompson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Buhle Thompson'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Buhle Thompson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Buhle Thompson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Buhle Thompson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Buhle Thompson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında Swallows FC

Buhle Thompson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Buhle Thompson şuan Swallows FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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