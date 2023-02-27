Bujar Shabani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bujar Shabani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bujar Shabani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bujar Shabani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bujar Shabani 11 Ekim 1990 tarihinde Ferizaj şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bujar Shabani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bujar Shabani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bujar Shabani'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bujar Shabani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bujar Shabani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bujar Shabani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bujar Shabani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında KF Ferizaj

1 Temmuz 2012 yılında FC Drita

1 Temmuz 2014 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2015 yılında KF Skënderbeu

6 Ocak 2016 yılında KF Feronikeli

12 Temmuz 2017 yılında FC Drita

1 Temmuz 2021 yılında FC Shkupi

17 Ağustos 2021 yılında KF Dukagjini

1 Temmuz 2022 yılında KF Ferizaj

Bujar Shabani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bujar Shabani şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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