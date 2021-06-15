Buket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgül'den bomba itiraf "Niyetimiz ciddi"

Spiker Buket Aydın’la iş insanı Emir Sarıgül aşklarına devam etme kararı aldı. Emir Sarıgül ile olan ilişkisini kariyerine zarar verdiği iddiasıyla bitiren Buket Aydın bir daha asla birlikte olmayacağını söylediği ve barışma iddialarını yalanladığı Sarıgül ile teknede yakalandı.

"ÖNÜMÜZDE GÜZEL BİR YOL VAR"

Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğraf kareleri sonrasında sessizliğini ilk bozan Emir Sarıgül oldu. Sarıgül "Niyetimiz ciddi önümüzde güzel bir yol var" dedi. Birbirlerine olan sevgi ve saygının bitmediğini ve bu yüzden aşklarına devam kararı aldıkları ifade eden Sarıgül, Sibel Can ile çıkan aşk iddialarını yalanlamak istercesine "Evliliğim bittikten sonra tek ilişkim Buket hanımla olmuştur." dedi.

"YAPTIĞINIZ HABERLERDE HASSASİYET GÖSTERİN"

Magazinde çıkan haberlerden rahatsız olduklarını ifade eden Sarıgül hassasiyet beklediklerini belirterek "Tekrar bir araya gelip konuştuğumuzda ilişkimize birbirimize olan sevgimiz ve saygımız bitmediği için yeniden başlama kararı aldık. Niyetimiz ciddi önümüzde güzel bir yol var. Yaptığınız haber ve yorumlarda bu hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.