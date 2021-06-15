Güzel oyuncu çok heyecanlı! Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladıMİLYONER Mİ, DOLANDIRICI MI?SON DAKİKA! Biden, Erdoğan ile görüşmelerini yorumladı: İyi şeyler hissediyorum!Bu yıl hacca gidilecek mi 2021? Bu yıl hacca gidiliyor mu, yapılacak mı?2021 LGS yüzdelik dilimleri düşer mi? Lise taban puanları düşer mi 2021?Müge Anlı'da günlerdir aranan Bahtiyar Akçay tanınmaz halde bulundu! Kızı gözyaşlarıyla katil zanlısına seslendi: nasıl yaptın bunu babama!Son dakika | Fenerbahçe'den Ahmet Ağaoğlu hakkında sert açıklama: Örgütün değirmenine su taşıyan açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettikBorsa İstanbul'da işlem kodu değişen şirket hangisi? | Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. yeni BİST koduBuket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgül'den bomba itiraf "Niyetimiz ciddi"Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: 35 milyon doz aşıya ulaştık
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Buket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgül'den bomba itiraf "Niyetimiz ciddi"

Buket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgül'den bomba itiraf "Niyetimiz ciddi"

Aşkları ile magazin gündeminden düşmeyen Buket Aydın ve Emir Sarıgül kanadında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün teknede yakalanan çift, çıkan haberler sonrasında sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Emir Sarıgül, "Niyetimiz ciddi. Sizlerden hassasiyet göstermenizi bekliyoruz" dedi.

Buket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgül'den bomba itiraf "Niyetimiz ciddi"

Spiker Buket Aydın’la iş insanı Emir Sarıgül aşklarına devam etme kararı aldı. Emir Sarıgül ile olan ilişkisini kariyerine zarar verdiği iddiasıyla bitiren Buket Aydın bir daha asla birlikte olmayacağını söylediği ve barışma iddialarını yalanladığı Sarıgül ile teknede yakalandı.

"ÖNÜMÜZDE GÜZEL BİR YOL VAR"

Buket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgülden bomba itiraf Niyetimiz ciddi

Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğraf kareleri sonrasında sessizliğini ilk bozan Emir Sarıgül oldu. Sarıgül "Niyetimiz ciddi önümüzde güzel bir yol var" dedi. Birbirlerine olan sevgi ve saygının bitmediğini ve bu yüzden aşklarına devam kararı aldıkları ifade eden Sarıgül, Sibel Can ile çıkan aşk iddialarını yalanlamak istercesine  "Evliliğim bittikten sonra tek ilişkim Buket hanımla olmuştur." dedi.

Buket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgülden bomba itiraf Niyetimiz ciddi

"YAPTIĞINIZ HABERLERDE HASSASİYET GÖSTERİN"

Magazinde çıkan haberlerden rahatsız olduklarını ifade eden Sarıgül hassasiyet beklediklerini belirterek "Tekrar bir araya gelip konuştuğumuzda ilişkimize birbirimize olan sevgimiz ve saygımız bitmediği için yeniden başlama kararı aldık. Niyetimiz ciddi önümüzde güzel bir yol var. Yaptığınız haber ve yorumlarda bu hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Buket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgülden bomba itiraf Niyetimiz ciddi

Buket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgülden bomba itiraf Niyetimiz ciddiBuket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgülden bomba itiraf Niyetimiz ciddi.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT