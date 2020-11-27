Buket Aydın ve Emir Sarıgül spor yaparken kameralara yakalandı! İşte ilk görüntüler!

Buket Aydın ve Emir Sarıgül ilk kez kameralara yansıdı. Bir dönem aralarında çıkan aşk iddialarını sert bir dille yalanlayan ikili Buket Aydın ve iş insanı Emir Sarıgül spor yaparken görüntülendi.

Bebek sahilinde spor yapan ikiliden Emir Sarıgül kısa süreli bir panik yaşadı ve oradan koşar adımlarla uzaklaştı.

Buket Aydın herhangi bir açıklama yapmayacağını söyleyerek önden yürüyen Emir Sarıgül'ü takip etti.

Aşk dedikoduları çıktığında yalanlamaların ardından ikilinin dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı.

Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı. Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı.