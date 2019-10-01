Buket Aydın'dan Kıraç'a: 'Cahilce' konuşmuşsun

"Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." diyen şarkıcı Kıraç'a tepkiler anında büyüdü

"SANATÇILARIMIZA YAKIŞMIYOR"

Aydın Ana Haber Bülteni'nde konuya ilişkin ''Gerçekten Kıraç'ın özür dilemesi gerekiyor. Biz burada her gün kadına şiddet haberlerini, kadın cinayeti haberlerini aktarmaktan bu kadar bıkmışken, kadına şiddeti tetikleyen, kadının evde baskılanmasını destekleye bu açıklamanın bir sanatçıya yakışmadığının altını çizmek istiyorum.

Kahvaltıyı kadın hazırlamaz. Senelerce annem çalışırken sevgili babacığım bana çok kahvaltı hazırlamıştır. Hayat müşterektir. Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor, özellikle sanatçılarımıza yakışmıyor'' ifadelerini kullandı.

"BU TARZ AÇIKLAMALAR CAHİLCE"

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın, Ana Haber Bülteni'nde şarkıcı Kıraç'a kadınlara yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Aydın "Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor, özellikle sanatçılarımıza yakışmıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan ünlü şarkıcı Kıraç, "Sen artık gömlek ütüleyen, yemek yapan kadın var mı zannediyorsun? Onların hepsi geçmişte kaldı. Onlar gariban kadınlardı. Eski, zavallı kadınlardı. Şimdi kadınlar öyle değil maalesef." ifadelerini kullanmıştı.