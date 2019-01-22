buket güler kimdir, nerelidir? biyografisi

1983 yılında Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, yüksek lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

Mesleğe, üniversitenin ilk yılında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu’nun Ankara haber merkezinde muhabir olarak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nin ekleri ile TEMPO Dergisi'nde özel haber ve röportajlar yaptıktan sonra TRT Türk kanalının kuruluşu ile birlikte televizyon haberciliğine adım attı. TRT Türk'te Dünyamız Detay ve TRT Dünya Gündemi programlarını sunduktan sonra Habertürk'e transfer oldu. 2018 yılında ise CNN TÜRK ailesine katıldı.

İngilizce bilen Buket Güler, sunduğu haberlerde teğet geçtiği insanların hikayelerini kaleme alıyor. Bir gün televizyon ekranından izlenen, haberlere konu olan o kişilerin hikayelerinin, hayallerinin duyulması için yazılarını kitaplaştırmayı hayal ediyor.