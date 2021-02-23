Buket Kurt kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden gündem oldu?

Twitter'da mühendisyen isimli bir kullanıcı TikTok'ta çektiği videolarda korku ögesini ön plana çıkaran Buket Kurt isimli kişi hakkında paylaşımlarda bulundu. Söz konusu videolarda çocukları korkutma amaçlı sözler kullanan Buket Kurt tepkilerin odağı oldu. Bu kapsamda çok sayıda kullanıcı, Buket Kurt hakkında işlem yapılmasını istedi.

BUKET KURT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Buket Kurt isimli kişinin TikTok'da Buketkurt517 kullanıcı adıyla hesabı bulunmaktadır. Burada genel olarak çocukları korkutma amacı taşıyan videolar paylaşıyor. Yaşar'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşadığı iddia ediliyor.

Öte yandan Yaşar'ın TikTok'da 281 bin takipçisi bulunuyor.

NEDEN GÜNDEM OLDU?

Buket Yaşar paylaşımlarında çocukları korkutma amaçları ifadeler kullandığı için Twitter'da tepkilerin odağı oldu.