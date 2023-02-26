Bukhuti Putkaradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bukhuti Putkaradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bukhuti Putkaradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bukhuti Putkaradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bukhuti Putkaradze 26 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bukhuti Putkaradze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. Bukhuti Putkaradze'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bukhuti Putkaradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bukhuti Putkaradze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bukhuti Putkaradze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bukhuti Putkaradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bukhuti Putkaradze şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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