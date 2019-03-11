Bulanık’ta ’İbiş’in eskimeyen dostları’ adlı oyun sahnelendi

Muş'un Bulanık ilçesinde öğrencilere yönelik "İbiş'in Eskimeyen Dostları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bulanık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda sahnelenen oyun öğrencilerden büyük beğeni topladı. Bulanık Belediyesi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunu, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, çocuklarla birlikte izledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Uzan, "Sevgili gençler öncelikle sizler için özel olarak Erzurum'dan buraya gelen tiyatro ekibi arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Sizlerin kültürel etkinliklerinizi artırmak adına düzenlediğimiz il dışı gezilerinin yanında tiyatro ekiplerini ilçemizde ağırlayarak keyifli vakit geçirmeniz sağlıyoruz. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA