Bulanık’ta Mekke’nin Fethi’nin yıldönümü etkinliklerle kutlandı

Muş'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin Fethi yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Muş'ta AGD tarafından Mekke'nin Fethi yıldönümü münasebetiyle Bulanık kütüphane konferans salonunda program düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ardından açılış konuşması için kürsüye gelen AGD Anadolu Gençlik İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gündüz, "Yaptığımız çalışmalar, kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında ve adaletin tesisinde emek sahibi bir gençlik içindir. Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bizler iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için gayret ediyoruz" dedi.

Gündüz, derneğin öteden beri bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluş olduğunu söyledi.

Gündüz'ün ardından söz alan Bulanık İlçe Müftüsü Murat Karanci de Müslümanların, kendilerine ait olmayan bir takım alışkanlıklarla asli hüviyetinden uzaklaştırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

"O açıdan bu gecenin Mekke'nin Fethi olarak hazırlanması, kutlanması oldukça önemli bir olaydı" diyen Karanci, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan dünyanın bir köy haline geldiği küresel ve çağdaş dünyamızda özellikle İslam dünyasında olup bitenleri hepimiz görüyoruz. Sadece ve sadece İslam dünyasında insanların kanı akmaktadır. Sadece İslam dünyasında bir Filistin, bir Irak, bir Afganistan, bir Yemen ve bir Suriye var. İslam dünyasının dışında sürekli kanların akıtıldığı, varil bombaların masum halkların üzerine yağdırıldığı ikinci bir dünya yok maalesef. İşte bu bize bir sorumluluk getirmektedir."

İlahi dinletisi, şiir ve sinevizyon gösterileriyle son bulan programa, Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Muş Şube Başkanı Aydın Suna, imamlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İHA