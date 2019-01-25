Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplum sağlığı merkezi çalışanları ve hastane sürveyans sorumlusu personeline yönelik Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi (İZCİ) eğitimi verildi.

Eğitimci Şahin Uçar ve Ebe Sinem Hallaç tarafından verilen eğitime Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Özlem Göktekin Uzun, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Türker Bekar, Şube Müdürü Yusuf Kasımoğlu ve toplum sağlığı merkezi personeli katıldı.

Eğitimde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık vakalarına yönelik yürütülecek olan tüm faaliyetler Filyasyon, vaka incelemesi, temaslı takibi, vb. ve bu faaliyetlere yönelik raporlamalar ile sağlık tehditlerinin erken tespitine yönelik sinyal ve analiz sonuçlarının elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi (İZCİ) oluşturuldu. Sistem tüm illerde il sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık müdürlükleri/toplum sağlığı merkezleri ve hastane sürveyans birimlerinin kullanımına açılacak.

Kaynak: İHA