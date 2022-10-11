Bulaşıkçı (Stevard) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bulaşıkçı (Stevard) görev tanımı nedir, Bulaşıkçı (Stevard) ne iş yapar, Bulaşıkçı (Stevard) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bulaşıkçı (Stevard) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bulaşıkçı (Stevard) Tanımı;

__

Bulaşıkçı (Stevard) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bulaşıkçı (Stevard) Maaşları

Bulaşıkçı (Stevard) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Bulaşıkçı (Stevard) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bulaşıkçı (Stevard) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9412.04

Meslek Adı :

Bulaşıkçı (Stevard)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Mutfak Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İşletmelerde mutfak ve restorana ait, yiyecek ve içecek departmanında kullanılan malzemelerin temizlik ve yıkamasını genel hijyen kurallarına uygun olarak yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bulaşıkçı (Steward), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

l) Kişisel hazırlık yapmak,

m) İşletmede kullanılan tabak, bardak, tencere vb. malzemelerden atıkları temizlemek,

n) Tabak, bardak, çatal, kaşık vb. malzemeleri elde veya bulaşık makinesinde yıkamak,

o) Makinaya sığmayan büyük kazan, tencere vb. malzemeleri elle yıkamak

p) Yıkanma işlemi biten malzemeleri kontrol ederek çıkmayan lekeleri özel maddeler kullanarak temizlemek, q) Yıkanmış ve temizlenmiş malzemeleri kurulayıp raflara ve dolaplara yerleştirmek,

r) Temizlenmiş malzemeleri ilgili kişilere istenilen miktarda vermek,

s) Kararmış metal kapları parlatıcı kullanarak parlatmak,

t) Ocak, fırın, bulaşık makinesi vb. malzemelerin temizliğini yapmak,

u) Mutfak ve bulaşık hanenin genel hijyen kurallarına göre temizliğini yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?