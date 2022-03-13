Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) Maaşları

Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) maaşı ortalama olarak aylık 9850_TL'dir. En düşük Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) maaşı 8550_TL, En yüksek ise 11150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9412.07

Meslek Adı :

Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Mutfak Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmelerde mutfak ve restorana ait, yiyecek ve içecek departmanında kullanılan malzemelerin temizlik ve yıkamasını genel hijyen kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bulaşıkçı/Stevard (Şefi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanılan tabak,bardak, çatal ,kaşık,encere,tava vb. araç gereçlerin yıkanmasını,temizlenmesini sağlamak,

b) Yıkama İşlemi bitenbiten malzemeleri kontrol etmek, çıkmayan lekelerin temizlenmesini sağlamak,

c) Ocak,fırın, bulaşık makinelerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak,

d) Yapılan işlerin hijyen ve temizlik kurallarına göre yapılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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