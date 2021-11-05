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Büldan isminin anlamı nedir, Büldan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Büldan isminin anlamı; Ülkeler, şehirler, iller demektir. Bu içeriğimizde Büldan isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Büldan isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Büldan isminin anlamı nedir, Büldan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Büldan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Büldan ismi ne demek, Büldan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Büldan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Büldan İsminin anlamı nedir? TDK Büldan anlamı:

TDK'de Büldan isminin anlamına yer verilmemiştir.

Büldan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Büldan ismi geçmiyor.

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Büldan isminin kökeni:

Büldan ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Büldan ismini kullanan 3 kişi bulunmaktadır.

Büldan isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Büldan isminin rengi:

Limon

Büldan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Büldan isminin Harf Analizi Nedir ?

Büldan ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Büldan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Büldan ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2

Ü: 26

L: 15

D: 5

A: 1

N: 17

= 66 Büldan İsminin Numeroloji Toplamı 66’dir.

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Büldan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Büldan ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Büldan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2Ü: 3L: 3D: 4A: 1N: 5 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Büldan isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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