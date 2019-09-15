Buldan'da orman yangını (2)
Denizli'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, 20 arazöz, 50 orman işçisi ve 4 helikopterle yapılan müdahale sonucunda güçlükle söndürüldü.
SÖNDÜRÜLDÜ, ALEVLER 4 HEKTARI KÜLE ÇEVİRDİ
Denizli'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, 20 arazöz, 50 orman işçisi ve 4 helikopterle yapılan müdahale sonucunda güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 hektar ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
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DHA
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