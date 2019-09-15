İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Buldan'da orman yangını (2)

Buldan'da orman yangını (2)

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, 20 arazöz, 50 orman işçisi ve 4 helikopterle yapılan müdahale sonucunda güçlükle söndürüldü.

Buldan'da orman yangını (2)

SÖNDÜRÜLDÜ, ALEVLER 4 HEKTARI KÜLE ÇEVİRDİ

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, 20 arazöz, 50 orman işçisi ve 4 helikopterle yapılan müdahale sonucunda güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 hektar ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT