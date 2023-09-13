Buldan’daki yangında faciadan dönüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde, samanlık olarak kullanılan metruk binada çıkan yangında yaşanabilecek bir facia ucuz atlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Buldan’daki yangında faciadan dönüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde, samanlık olarak kullanılan metruk binada çıkan yangında yaşanabilecek bir facia ucuz atlatıldı. Korku dolu anlara neden olan yangın, evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Buldan ilçesine bağlı kırsal Bursa Mahallesi Gotcaz mevkiinde bulunan metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlık olarak kullanılan metruk binadan yükselen alevler, kısa sürede çevreye yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla müdahale eden mahalle sakileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine hızla bölgeye ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan itfaiyesi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, metruk binada başlayıp büyüyen örtü yangınına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğünde görevli yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun gayretleri sonucunda çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Samanlıktaki yangının kontrollü olarak devam ettiği, yanan alanlarda ise soğutma çalışmalarına başlandığı ifade edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buldan’daki yangında faciadan dönüldü

Buldan’daki yangında faciadan dönüldü

Buldan’daki yangında faciadan dönüldü

Buldan’daki yangında faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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