Buldanlı çiftçilere kuraklık desteği verilecek

Denizli Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur,geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık da zarar gören ilçedeki çiftçilere nakdi yardımların yapılacağı belirtildi. Konuyla ilgili mahalle muhtarlarını bilgilendiren Uğur, desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin, 5 Temmuz 2019 tarihine kadar ilçe müdürlüğüne müracaat edebileceklerini belirtti.

Uğur, Buldan Belediyesi meclis salonunda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda muhtarlara kuraklık desteği ile ilgili bilgi veren Uğur, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çiftçilere verilecek kuraklık desteği ile ilgili bilgi verildi. 2018 yılında kentlere genelinde yaşanan kuraklık afetinden zarar gören çiftçilerin zararının karşılanması için nakdi destek verileceğini belirten Uğur, "2018 yılında hububat alanlarında kent genelinde meydana gelen kuraklık afeti sonucu tarımsal varlığı zarar gören çiftçilerimize, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nakdi yardım dağıtımı yapılacaktır. Üreticilerin başvuru dilekçesi ile birlikte 5 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar ilçe müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir" dedi.

Toplantıda, başvuru yapmayanların yardımlardan yararlanamayacağını belirtildi.

Kaynak: İHA