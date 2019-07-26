Bulduğu bahane pes dedirtti! Esed rejiminden Türkiye ve ABD çıkışı

Esed rejiminin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin varılacak her türlü uzlaşmayı reddettiği açıklandı.

ESED REJİMİ REDDETTİ

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin bu açıklamayı yaptığı haberini paylaştı.

SANA'ya konuşan üst düzey yetkili, "Suriye içişlerine yönelik ABD tarafından ortaya konulan krizi sürdürme ve karmaşık hale getirme amaçlı müdahaleyi güçlü bir biçimde kınamaktadır" dedi. Yetkili, Türkiye ile ABD arasında gerçekleşecek her tür uzlaşıyı reddettiklerini söyleyerek, bu durumun uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlali anlamına geleceğini öne sürdü.

ŞOK SUÇLAMA

Yetkili Türkiye'yi, "ulusal güvenlik adı altında Suriye’ye karşı saldırganlık bahaneleri uydurmakla" suçlayacak kadar da ileri gitti.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ SON 3 GÜNDE ARTTI

Ankara ile Washington'ın Rus yapımı S-400'ler nedeniyle kriz yaşadığı bir dönemde, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da aralarında bulunduğu yetkililerle görüşmüştü. Görüşmelerde Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması adımlarının ele alındığı belirtilmişti. Toplantıların ardından Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda, ABD'ye uyarılarda bulunulmuş ve operasyon sinyali verilmişti.