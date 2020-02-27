İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Bulduğu cüzdanı polise teslim etiler

Bulduğu cüzdanı polise teslim etiler

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bulunan kadın, sahibine verilmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

Bulduğu cüzdanı polise teslim etiler

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bulunan kadın, sahibine verilmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı karşı tarafında kaldırımda kadın cüzdanı bulan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Yunus Polis ekipleri vatandaşlardan cüzdanı teslim aldı. İçerisinde para bulunmayan ama özel evrakların yer aldığı kadın cüzdanı, sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Bulduğu cüzdanı polise teslim etiler

Bulduğu cüzdanı polise teslim etiler

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT