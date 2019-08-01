Bulduğu parayı sahibine veren güvenlikçiye teşekkür belgesi

Geçtiğimiz günlerde Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde mağdur bir vatandaşa ait parayı bulup sahibine teslim eden hastane güvenlik görevlilerine başhekim tarafından teşekkür belgesi ve çeşitli ödüller verildi.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Aydın Balcı, geçtiğimiz günlerde H.Ö. isimli bir vatandaşa ait 3 bin 700 lirayı bularak sahibine teslim eden özel güvenlik görevlilerini odasında kabul ederek teşekkür belgesi takdim etti. Teşekkür belgesi alan güvenlik görevlileri, Başhekim Balcı'ya yaptıkları davranışlarının insani bir davranış olduğunu aktararak, her zaman için aynı davranışı sergileyeceklerini söyledi. Güvenlik görevlileri Halil Yaşlı ve Ekrem Timurtaş rutin devriye görevleri esnasında hastane bahçesinde, içerisinde yaklaşık 3 bin 700 lira olan bir çanta bularak sahibine teslim etmişti.

Özel güvenlik görevlisi arkadaşların yaptığı davranışın takdire şayan bir davranış olduğunu belirten Balcı "Para sahibinin 10 aylık bir birikimi olması ve paranın sahibine ulaşmış olması ayrı bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Parayı bulan özel güvenlik görevlilerinden hastane güvenlik amiri Halil Yaşlı, yaptıkları davranışın mesleki değil, insani bir davranış olduğunu bugün olsa aynı davranışı yine sergileyeceklerini ifade etti.

Diğer özel güvenlik görevlisi Ekrem Timurtaş ise, para sahibinin mağdur olması, parasını iade etmemiz bize mesleğimizi daha çok sevdirdi. Timurtaş, bugün olsa yine aynı şeyi yapacaklarını belirterek kendilerine teşekkür belgesi veren Başhekim Aydın Balcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: İHA