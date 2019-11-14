Bülend Engin ÇTSO şeref üyeliğine seçildi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ÇTSO) geçmiş dönem yönetim kurulu başkanı olan Bülend Engin'e, meclis üyelerinin aldığı kararla meclis şeref üyeliği tevdi edildi.

ÇTSO'nun dün yapılan meclis toplantısında, yönetim kurulu tarafından odanın önceki dönem başkanlığını yapan, halen İÇDAŞ Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Bülend Engin'e "Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Şeref Üyeliği" verilmesi teklif edildi. Yapılan toplantıda 55 meclis üyesinin oy birliğiyle Engin, Türk ekonomi hayatına sunduğu katkılar, odanın gelişimine sunduğu vizyon ve kent ekonomisi için geliştirdikleri projelerden ötürü şeref üyesi olarak onurlandırıldı.

ÇTSO'nun 2 dönem yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Bülend Engin, ÇTSO Konferans ve Hizmet Binası, ÇTSO İş Merkezi, Sosyal Bilimler Lisesi, Çanakkale Tanıtım Evi gibi birçok önemli esere imza atarak Çanakkale'ye kazandırmıştı.

Çanakkale Yat Limanı, kruvaziyer gemi iskelesi gibi Çanakkale turizminde çığır açacak projelerini de kamuoyu gündemine taşıyan Engin; aktif, dinamik ve üretken görev anlayışıyla Çanakkale'de unutulmaz izler bırakarak, oda başkanlığı yanı sıra İÇDAŞ Genel Müdürü sıfatıyla her zaman Çanakkale ruhunu ön plana çıkarıp Kongre Merkezi, Ar-Ge Merkezi, Teknik ve Mesleki Okullar, camiler gibi çok sayıda eseri kente kazandırdı. Engin ayrıca Troya, Assos, Maydos, Parion, Alexandria Troas ve Apollon Smintheus antik kazılarına sponsorluk yapılmasını da sağlamıştı.

ÇTSO'nun şeref üyeliği, Kale Grubu Kurucusu İbrahim Bodur'dan sonra ikinci kez Bülend Engin'e verilmiş oldu.

Kaynak: İHA