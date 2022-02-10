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Bülent Akarcalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Akarcalı'nın biyografisi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı yapmış olan Bülent Akarcalı'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Bülent Akarcalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Bülent Akarcalı'nın biyografisi

Bülent Akarcalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Akarcalı'nın biyografisi

TBMM 17., 18., 19., 20. ve 21. Dönem'de ANAP İstanbul Milletvekilliği yapmış olan Bülent Akarcalı'nın biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda, Bülent Akarcalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Bülent Akarcalı'nın biyografisi...

Bülent Akarcalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Akarcalı'nın biyografisi

BÜLENT AKARCALI KİMDİR?

78 yaşındaki Bülent Akarcalı 17 Kasım 1943 tarihinde İzmir'de doğmuştur.

Bülent Akarcalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Akarcalı'nın biyografisi

BÜLENT AKARCALI'NIN BİYOGRAFİSİ

Saint Joseph Fransız Lisesi ve Brüksel Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Fakültesi mezunudur, aynı fakültede İktisadi Analiz ve İktisadi Politika alanında yüksek lisans yapmış, daha sonra aynı üniversite bünyesinde araştırmacı uzman olarak görev almıştır. Türkiye'ye dönüşünde dış ticaret ve müteahhitlik hizmetleri ve sigortacılık yapmıştır. Sonradan Eti Bisküvi ve İMTAŞ Sigorta genel müdürü olmuştur.

Türkiye Demokrasi Vakfı kurucusu ve başkanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucusu ve yöneticisidir. Siyasi hayatında 17., 18., 19., 20. ve 21. Dönem'de ANAP İstanbul Milletvekilliği ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı yapmıştır. Evli, iki çocukludur, çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Kapalı mekanlarda sigara içme yasağı Bülent Akarcalı'nın çabalarıyla kanunlaştırılmıştır.

Bülent Akarcalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bülent Akarcalı'nın biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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