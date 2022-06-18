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Bülent Altınbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler programının bugünkü konukları arasında yer alan Bülent Altınbaş merak konusu oldu. Peki Bülent Altınbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Bülent Altınbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

18 Haziran Cumartesi akşamı Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bülent Altınbaş merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Bülent Altınbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar....

BÜLENT ALTINBAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

1972 Bandırma doğumlu olan Bülent Altınbaş müzisyen bir aileden gelmektedir ve klarnete kattığı usta yorumlardan dolayı "Kirpi" lakabını almıştır. Küçük yaşlarda klarnetle tanışan Bülent Altınbaş, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Bülent Ersoy vb. gibi birçok ünlü isimle çalışmıştır. 2005 yılındaki "The Songby Kirpi" albümü ve 2010 yılındaki "Buğu" albümü oldukça beğeni toplamıştır.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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