Bülent Arınç istifa mı etti? Neden istifa etti?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına atıfta bulunarak "Ben Instagram, Twitter üzerinden istifa etmem!" diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç istifa ettiğini duyurdu.

BÜLENT ARINÇ İSTİFA MI ETTİ?

Arınç istifasını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Kurul üyeliği görevinden ayrılma talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini kaydeden Arınç, "Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım" ifadeleriyle istifasını duyuran Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, yayımladığı yazı ile bir televizyon kanalında yaptığı konuşma nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduğunu belirtti. Arınç, istifa metninde şu ifadelere yer verdi:

Son dakika: Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç istifa etti

BÜLENT ARINÇ NEDEN İSTİFA ETTİ? NE DEMİŞTİ?

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında konuşan ve açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tepkiyle karşılanan Bülent Arınç, istifa çağrıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak istifa sinyali vermişti.

Bülent Arınç ne dedi, ne söyledi? Ne iş yapıyor? Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş açıklaması

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bülent Arınç, "Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası Bülent Arınç’tan ilk açıklama

Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, Kavala'nın tutukluluğu konusunda ise "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEPKİSİ

Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız." dedi.