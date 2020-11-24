Zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde "Nedir, ne değildir?" programına konuk oldu. Burada Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Arınç, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Bülent Arınç ne dedi, ne söyledi? Ne iş yapıyor? Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş açıklaması konusunu araştırıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BÜLENT ARINÇ KİDMİR? NE İŞ YAPIYOR?

Bülent Arınç, 25 Mayıs 1948'de Bursa'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yapan Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

20, 21, 22 ve 23. Dönemde Manisa Milletvekili seçilmiş, 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yapmıştır. 23. Dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı oldu.

Bu görevi esnasında, 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine atandı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı oldu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Arınç, şu anda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

BÜLENT ARINÇ NE DEDİ, NE SÖYLEDİ?

Bülent Arınç, Habertürk'te yaptığı açıklamada," Kanal 42'deki konuşmam tabiatıma uygun bir konuşmadır. Bana soru sorulduğunda topu taca atmam, doğru cevap vermeye çalışırım. Arkadaşlarımız doğrudan 'ekonomide sıkıntılar var mı,bu işin sonu nereye varacak' diye sorduklarında 'böyle bir şey yoktur' diyemem. Arkasından da dedim ki 'bu bir sıkıntıdır ama krize dönüşmemiştir'. 'Hayır ekonomik sıkıntı yoktur, psikolojiktir' bunu başkaları söylese de ben bunu söyleyemem. Naci Ağbal'la bazı ortak noktalarımızı görmüştüm. Ben kendisine güvenirim, maliye kökenlidir. Hazine kökenli olmaması bazıları tarafından dezavantajlı olarak görülmüşse de çok iyi bir bürokrattır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan arkadaşımız görev insanıdır, DPT kökenlidir. O da bildiği doğruları sonuna kadar takip eden bir arkadaşımızdır. İkisinin de faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:

" İki iddia var, ikisinin de doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi ben demişim ki, 'eğer bu böyle devam edecek olursa AK Parti'den 30-40 milletvekili ayrılacak, filan partiye gidecekler'. Sayın Cumhurbaşkanı çok üzülmüş, sayın Süleyman Soylu'ya 'bunu bir araştır' demiş, külliyen yalan! Böyle bir şey olmadı. İkinci konuyu bir gazeteci yazdı, kendisini uyarmışım. Şunu rahatlıkla söyleyeyim, istişare kurulunda bu tür konular isim zikredilerek konuşulmaz, bu edebe aykırıdır. Biz 6 kişiyiz. Allah Yıldırım Akbulut'a şifalar versin. Şu anda yoğun bakımda yatıyor. Kesinlikle onu bir köşeye çekerek böyle böyle demedim. Sizi şerefimle, edebimle temin ederim. Bu iddialar kesinlikle doğru değil."

"Ben kendim gibi biliyorum ki Tayyip Bey de adalet istiyor." diyen Arınç şöyle konuştu:

"Hukuktan ayrılmayın dedi. Bunu hepimiz önemseyelim lütfen. Değişikliği önce zihniyette bekliyorum. Bir hakim elindeki kanunu özgürlükçü, demokrat bir anlayışla yorumlarsa farklı karar verir, sıkı güvenlikçi bir düşünceyle, elinde çekiç var herkesi çivi gibi görüyorsa başka türlü karar verecektir. Artık adaleti yüksek sesle istiyoruz. Bu kararı veren insanlar sorumluluk alsınlar. Ergenekon davaları da böyleydi, şimdi o hakim ve savcıların nerede ve hangi durumda olduğuna bakın lütfen."

BÜLENT ARINÇ, SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkında da konuşan Bülent Arınç," Selahattin Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek." dedi.

ARINÇ'TAN OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

Osman Kavala hakkında da konuşan Arınç," Osman Kavala 2017'den beri 3 buçuk yıldır tutuklu. Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

İş insanı Osman Kavala

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BÜLENT ARINÇ İÇİN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlanarak Bülent Arınç'ın bu düşüncelerine ilişkin olarak, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur." demişti.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz. CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin dümen suyuna girenlere, 'Siz gidin heykellerinizle, iç kavgalarınızla, karanlık pazarlıklarınızla uğraşın, düşün bu ülkenin ve milletin yakasından.' diyoruz. Türkiye'yi dışarıya şikayet ederek, başka ülkelerin yönetimlerine bize nasıl ve nerelerden saldıracaklarının akıllarını vererek, dün söylediğini bugün yalayarak siyaset yaptığını sananların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini organize edenlerin savunucusu olamayız.

Biz 18 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin hizmetkarlığını yapmayı en büyük şeref kabul ederek yolumuza devam edeceğiz. Biz özellikle Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak da şu anda içeride olan özellikle bugün, yarın hiçbir zaman bunları savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır iktidar gücünü kullanan bir parti olarak elbette eksiklerimiz olmuştur, hatta belki hatalarımız da olmuştur. Ama samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz, aksini iddia edemez. İstikamet doğru olunca eksikleri tamamlamak mümkün hale geliyor. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi yine milletimizde arıyoruz. Bunun dışındaki her türlü fitne ve fesat girişimlerini reddediyor, sizlerden de dikkatli olmanızı istiyorum."

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza, Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla, onlarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Kobani'yi unutamayız. Biz Diyarbakır'da Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin savunuculuğunu yapamayız. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar artık şunu bilmeleri lazım ki AK Parti hiçbir zaman bunları savunmamıştır, savunmaz. Ama AK Parti Diyarbakır'da öldürülen Yasin Börü kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir."