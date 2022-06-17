Bülent Arınç'ın "Kral çıplak" sözlerine, eski dava arkadaşından sert tepki! "Yüreği varsa aşağılık sözlerini yüzümüze söylesin!"

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile katıldığı etkinlikte 'Kral çıplak demenin zamanıdır' şeklinde yaptığı açıklama gündemde deprem etkisi yarattı. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ise konuk olduğu canlı yayında Arınç'ı sert sözlerini çok sert eleştirdi. "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır." diyen Metiner, "İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık." ifadelerine yer verdi.

"YÜREĞİ VARSA AŞAĞILIK SÖZLERİNİ YÜZÜMÜZE SÖYLESİN"

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'e katılığı canlı yayında Bülent Arınç'ın tepki çeken açıklaması soruldu. Eski dava arkadaşının "Kral çıplak" cümlelerine adeta ateş püsküren Metiner, "Biz kral çıplak demeyi bilecek kadar yürek sahibi insanlarız. Bülent Arınç'ın yüreği varsa o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin karşılıklı konuşalım. En az onun kadar müktesebatımız var bizim. Mücadele tarihimizde geçmişimizde. Başkalarına ayar çekmeye çalışmasın, haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı." ifadelerine yer verdi.