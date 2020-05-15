Bülent Arınç'tan camilerde her gün dua ve salavat okunmasına tepki!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüs salgını nedeniyle camilerden her gün dua ve salavat okunmasını, "Bana kalırsa bu bir bidattır" sözleriyle eleştirdi. Arınç'ın bu açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.